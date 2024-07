Nor et Noa Baranes sont les deux personnes tuées hier par une roquette du Hezbollah sur le nord d'Israël

Un couple du village d'Ortal dans le nord, Nor et Noa Baranes, parents de trois adolescents, a été tué hier soir (mardi) après que leur voiture a été directement touchée par une roquette - lors de tirs du Hezbollah sur le Golan. Nir travaillait dans le tourisme à Ortal, et Noa était une chocolatière qui dirigeait des ateliers de chocolat.

Courtesy of the family

Mardi soir, après que les sirènes d'alerte ont retenti sur le plateau du Golan, suivies de rapports indiquant qu'une voiture avait été directement touchée, le Magen David Adom a rapidement signalé deux blessés dans un été critique.

Les équipes d'intervention ont rapidement extrait deux personnes d'une voiture en flammes et les ont confiées aux soins médicaux sur place avant d'annoncer leur mort. Plus de huit incendies se sont également déclarés dans des zones ouvertes après les tirs. En réaction, l'armée israélienne a ordonné à tous les résidents du nord du Golan de rester près des abris et d'éviter les rassemblements. Quelques heures plus tard, ils ont été autorisés à reprendre leurs activités normales.

Le Hezbollah a ensuite revendiqué la responsabilité de l'attaque et affirmé que ces tirs était une réponse à un assassinat survenu sur la route Damas-Beyrouth où un proche de Nasrallah a été éliminé.