Avancées significatives dans les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza (média saoudien)

Les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza progressent de manière significative, selon des sources citées lundi par la chaîne d'informations saoudienne, Al-Arabiya. Un point crucial des discussions concerne la demande d'Israël d'obtenir des informations sur le sort d'Hadar Goldin, soldat tué à Gaza lors de l'opération Bordure protectrice en 2014 et dont la dépouille est depuis retenue par les terroristes du Hamas.

JACK GUEZ (AFP)

L'accord en discussion prévoit un cessez-le-feu de 42 jours, avec un engagement mutuel de cessation des hostilités. Le plan comprend un retrait progressif des forces israéliennes vers l'est, incluant l'évacuation de l'axe Netzarim, permettant ainsi le retour des habitants de Gaza dans leurs foyers.

Les modalités prévoient une suspension des opérations aériennes pendant 10 heures par jour, étendue à 12 heures les jours de libération d'otages. Après une première semaine durant laquelle sept otages seront libérés, les forces israéliennes se retireront à l'est de l'axe Salah al-Din, avec le démantèlement complet des positions militaires établies à l'ouest de cet axe. Cette zone permettra la libre circulation des Gazaouis et l'acheminement de l'aide humanitaire.

Miriam Alster/Flash90

L'accord prévoit l'entrée quotidienne de 600 camions d'aide humanitaire, dont 300 destinés au nord de la bande de Gaza et 50 citernes de carburant. Dans la première phase, le Hamas s'engage à libérer 33 otages, vivants ou morts, incluant des femmes (civiles et militaires), des enfants de moins de 19 ans, des personnes de plus de 50 ans, ainsi que des blessés et des malades.

En échange, Israël libérera des prisonniers selon un ratio de 30 prisonniers (femmes, enfants et personnes âgées) pour chaque otage de ces catégories. Pour chaque femme soldat libérée, 50 prisonniers seront relâchés (30 condamnés à perpétuité et 20 purgeant des peines de 15 ans). Israël s'est engagée à ne pas réarrêter les prisonniers libérés.

La seconde phase de l'accord prévoit un retrait complet des forces israéliennes de Gaza, la réouverture du passage de Rafah et un plan de reconstruction de Gaza sur une période de 3 à 5 ans.