La famille d'Alex Lobanov, un des six otages assassinés, accepte que soit publiée la vidéo filmée par le Hamas

La famille d'Alex Lobanov, un des six otages assassinés par le Hamas il y a deux semaines, a autorisé ce soir (vendredi) la publication de sa dernière vidéo, non datée, filmée par le groupe terroriste.

Courtesy

"Bonsoir à tous, je m'appelle Alexander Lobanov. J'ai été enlevé au Festival Nova le 7 octobre", dit Alexandre. "Nous sommes détenus dans des conditions très difficiles - nous avons peur, nous avons du mal à dormir. On m'a déplacé dix fois pour sauver ma vie." Alexander Lobanov accuse le Premier ministre Benjamin Netanyahou : "Je m'adresse à Netanyahou et au gouvernement israélien, vous nous avez abandonnés le 7 octobre, et maintenant vous continuez à échouer dans chaque tentative de nous libérer vivants. Vous essayez simplement de nous tuer pour éviter de faire un accord. J'ai laissé chez moi une femme enceinte, un enfant de deux ans, et mes parents malades - citoyens d'Israël, descendez dans les rues et faites tout pour me ramener".