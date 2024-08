Les corps de six otages israéliens, dont cinq annoncés morts par Israël il y a plusieurs semaines, retrouvés à Gaza et rapatriés

Dans une opération menée par Tsahal à Gaza, les corps de six otages israéliens - Alex Dancyg, Yoram Metzger, Abraham Munder, Haim Peri, Yigav Buchshtav et Nadav Popplewell - ont été retrouvés et ramenés en Israël. Ces hommes avaient été enlevés lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 contre des communautés du sud d'Israël. La mort d'Avraham Munder, 79 ans, membre du kibboutz Nir Oz, n'était pas connue de Tsahhal. Il avait été kidnappé avec sa femme Ruth, sa fille Karen et son petit-fils Ohad, âgé de 9 ans. Ces trois derniers avaient été libérés lors d'un précédent accord, tandis que son fils Roy avait été tué lors de l'attaque initiale. Selon son neveu, le corps d'Avraham a été retrouvé dans un tunnel à Khan Younès.

Hostages and Missing Families Forum

Yagev Buchshtab, 35 ans, avait été enlevé du kibboutz Nirim avec sa femme Rimon, libérée fin novembre. Tsahal avait annoncé sa mort le mois dernier lors d'opérations à Khan Younès.

Nadav Popplewell, 51 ans, informaticien du kibboutz Nirim, avait été capturé avec sa mère Hannah Peri, libérée après 49 jours. Son frère aîné Roy avait été tué le 7 octobre. Une vidéo de Nadav en captivité avait été diffusée en mai, montrant des blessures au visage.

Yoram Metzger, 80 ans, de Nir Oz, avait été enlevé avec sa femme Tamar, libérée après 53 jours. Décrit comme un homme chaleureux et souriant, il laisse derrière lui trois enfants et sept petits-enfants.

In accordance with Israel's 27a law

Haim Peri, qui aurait eu 80 ans pendant sa captivité, était arrivé à Nir Oz en 1962. Marié à Osnat, père de cinq enfants et grand-père de 13 petits-enfants, il était connu comme un humaniste et militant pour la paix. Le 7 octobre, il avait réussi à sauver sa femme avant d'être capturé. Un dernier signe de vie de Haim Peri et Yoram Metzger avait été donné dans une vidéo diffusée par le Hamas le 18 décembre..