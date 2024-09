Aysenur Ezgi Eygi, 26 ans, "très probablement" tuée par erreur par Tsahal, admet l'armée après enquête

L'armée déclare avoir achevé une enquête initiale sur la mort d'une femme américaine en Judée-Samarie vendredi, et a conclu qu'elle a probablement été touchée par erreur par des tirs de soldats. L'enquête, menée par des commandants, a révélé qu'Aysenur Ezgi Eygi, 26 ans, a été "avec une forte probabilité" tuée à la suite de "tirs indirects et non intentionnels de Tsahal, qui visaient un principal instigateur" lors d'une émeute.

"L'incident s'est produit lors d'un rassemblement violent de dizaines de suspects palestiniens, qui ont brûlé des pneus et jeté des pierres sur les forces au carrefour de Beita," indique Tsahal.

Eygi, une Américaine d'origine turque, était une activiste du Mouvement de Solidarité Internationale (ISM). Une enquête de la police militaire a également été ouverte sur cet incident mortel, dont les conclusions seront soumises à l'avocat général militaire pour examen. Tsahal indique que les responsables israéliens ont soumis une demande pour effectuer une autopsie. "Tsahal exprime ses plus profonds regrets pour la mort d'Aysenur Ezgi Eygi," ajoute l'armée.