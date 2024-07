Benjamin Netanyahou s'envolera demain pour les Etats-Unis: les familles d'otages veulent un accord avant

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'apprête à s'envoler lundi pour les États-Unis, voyage dont le point culminant sera un discours devant le Congrès mercredi à 21h (heure israélienne) et une rencontre avec le président Biden à la Maison Blanche, probablement mardi après-midi.

Avant son départ lundi matin, Netanyahu doit rencontrer l'équipe de négociation israélienne pour discuter de l'accord sur les otages, une réunion clé pour déterminer si Israël acceptera, ou non, les propositions élaborées concernant plusieurs questions, notamment le maintien de l'armée sur l'axe de Philadelphie, Rafah et le nord de Gaza. Les familles d'otages exhortent Netanyahou a accepté l'accord avant de s'envoler lundi, et sont "soutenues" sur le principe par le chef d'état-major de Tsahal, le chef du Mossad et le ministre de la Défense Yoav Gallant, qui ont tous trois affirmé que "le moment était venu de conclure l'accord".

Ce sera la quatrième fois que Netanyahou s'adressera aux deux chambres du Congrès, un record pour un dirigeant étranger. L'équipe du Premier ministre israélien tente également d'organiser une rencontre avec le candidat républicain et ancien président Donald Trump.