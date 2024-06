Benjamin Netanyahou tente de convaincre les ministres et les députés de soutenir l'accord sur les otages

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et les membres de son cabinet s'entretiennent avec des membres de la Knesset appartenant au Likoud (parti de Netanyahou), considérés comme susceptibles de s'opposer à l'accord de libération d’otages, a rapporté mardi le radiodiffuseur public israélien Kan.

Flash90

Ces pourparlers s'ajoutent à ceux tenus par le chef du gouvernement avec les ministres, notamment celui de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir et celui des Finances, Betsalel Smotrich, qui menacent de quitter le gouvernement si cet accord est conclu. Le fait que des discussions soient aussi menées avec des députés qui ne sont pas ministres, laisse entendre que le bureau du Premier ministre craint pour l’avenir de la coalition.

Netanyahou s’est entretenu ces derniers jours avec plusieurs ministres et députés pour les convaincre de soutenir publiquement la proposition d’accord israélienne. Ces derniers n’ont pas été mis au courant de tous les détails de la proposition, mais le Premier ministre leur aurait affirmé qu’elle était bonne et permettrait à Israël d’atteindre les objectifs de la guerre, selon Kan.

Tomer Neuberg/Flash90

Jusqu’à présent, seuls les partis ultra-orthodoxes et certains ministres du Likoud ont publiquement annoncé leur soutien à la proposition. "Nous soutiendrons toute proposition conduisant à la libération des otages", a déclaré le chef du parti ultra-orthodoxe ashkénaze du Judaïsme unifié de la Torah, Yitzhak Goldknopf. "Il n'y a rien de plus grand que la vie et le commandement de racheter les captifs".