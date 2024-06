Benny Gantz démissionne du gouvernement : "Netanyahou nous empêche d'avancer vers la victoire"

Le président du parti Union nationale, Benny Gantz, a annoncé qu'il quittait le gouvernement d'urgence mis en place après le 7 octobre. Idem pour Gadi Eizenkot et Hili Trooper, issus de la même formation. "Malheureusement, Netanyahou nous empêche d'avancer vers la vraie victoire. Des décisions stratégiques cruciales se heurtent à des hésitations et à des tergiversations dues à des considérations politiques. C’est pourquoi nous quittons aujourd’hui le gouvernement d’urgence, le cœur lourd mais entier. Nous prenons cette décision afin de poursuivre le combat pour le sort de l’État d’Israël pour les générations à venir", a déclaré Benny Gante, avant d'appeler à des élections anticipées. "Afin d'assurer une véritable victoire, il convient qu'à l'automne nous organisions des élections pour établir un gouvernement qui gagnera la confiance du peuple et sera capable de relever les défis", a-t-il poursuivi.

Interpellant Yoav Gallant, le ministre de la Défense, Benny Gantz l'a encouragé à mots à peine couverts à quitter lui aussi le gouvernement : "Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Même lorsqu’il y avait des tensions entre nous, je vous ai toujours respecté et apprécié. Et dans cette guerre, j'ai appris à vous apprécier encore plus. Vous êtes un leader courageux et déterminé. Mais le leadership et le courage ne consistent pas seulement à dire ce qui est juste, mais aussi à faire ce qui est juste."

A la fin de son discours, le chef du parti centriste a présenté ses excuses aux familles des otages. "Je tiens à m'excuser auprès des familles des personnes enlevées. Nous avons tenté beaucoup de choses, mais nous avons échoué dans les résultats. Nous n'avons pas encore pu ramener chez elles de nombreuses personnes enlevées, et j'en suis également responsable. Je soutiens les grandes lignes du dernier accord que nous avons reçues au sein du Cabinet de guerre, dont les principes ont été présentés par le président Biden, et j'exige du Premier ministre le courage nécessaire pour les soutenir et tout faire pour les promouvoir", a-t-il conclu.

Benjamin Netanyahou a aussitôt réagi à l'annonce de Benny Gantz, à qui il avait déjà demandé la veille, jour du sauvetage de quatre otages, de ne pas démissionner. "Il y a quelques heures, l'État d'Israël tout entier a accompagné avec douleur le défunt héros d'Israël Arnon Zamora à sa dernière demeure. Israël est dans une guerre existentielle sur plusieurs fronts. Benny, ce n'est pas le moment d'abandonner la campagne, c'est le moment d'unir nos forces. Citoyens d'Israël, nous continuerons jusqu'à la victoire et la réalisation de tous les objectifs de la guerre, en premier lieu la libération de tous nos otages et l'élimination du Hamas", a écrit sur X le Premier ministre, en lançant "tout parti sioniste à rejoindre le gouvernement".