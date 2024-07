Berlin interdit le symbole du triangle rouge du Hamas dans ses manifestations

Le Land de Berlin a voté, le 4 juillet, l'interdiction du symbole du triangle rouge inversé utilisé par le Hamas et ses partisans pour marquer des cibles ennemies dans des vidéos.

La motion stipule que cette icône en forme de triangle écarlate représente "une menace immédiate pour les Juifs et les personnes engagées pour la liberté et la sécurité d'Israël". Son utilisation sera désormais interdite lors des manifestations et dans le contexte du conflit au Moyen-Orient. Le texte comprend une demande au Sénat de plaider au niveau fédéral pour que "l'interdiction des activités de l'organisation terroriste Hamas soit étendue à l'utilisation du triangle rouge".

vidéo de propagande du Hamas

Le triangle rouge était à l'origine utilisé par les nazis dans les camps de concentration pour distinguer les communistes. Depuis l'opération terrestre israélienne à Gaza, il a été repris par des groupes militants palestiniens, dont le Hamas, pour marquer des cibles comme les chars israéliens ou les soldats dans ses vidéos. Le symbole est tiré du drapeau palestinien, qui contient un triangle rouge.

Depuis le 7 octobre, ce symbole a notamment été repris pour cibler des universitaires et des politiciens pro-israéliens, dont Kai Wegner, le maire de Berlin, qui avait ordonné l'évacuation de manifestants pro-palestiniens de l'Université Libre de la ville par la police. Un graffiti "Kai paiera" a été découvert sur le mur d'une université, accompagné d'un triangle rouge.

Dominique.brau by Wikicommon

Berlin, qui abrite la plus importante population palestinienne d'Europe, est devenu un point névralgique du conflit depuis l'attentat du 7 octobre. Le gouvernement allemand est un fervent soutien d'Israël, la sécurité de l'État hébreu étant parfois décrite comme faisant partie de la "raison d'État" allemande. Il y a dix jours, l'Allemagne a imposé à ses candidats à la citoyenneté de reconnaitre l'existence de l'Etat d'Israël.

Le vote au Sénat de l'État a été soutenu par la grande coalition au pouvoir (chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates) ainsi que par l'AfD d'extrême droite.

L'opposition a critiqué la motion, la jugeant excessive. Vasili Franco, politicien vert, a argumenté que l'interdiction générale de symboles est juridiquement et constitutionnellement discutable.