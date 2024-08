Biden a demandé à Netanyahou un retrait partiel des troupes israéliennes de la frontière Égypte-Gaza

Le président Biden a demandé au Premier ministre israélien Netanyahou, lors d'un appel téléphonique mercredi, d'accepter le retrait partiel des forces israéliennes de la frontière entre l'Égypte et Gaza, a rapporté vendredi le site d'informations Axios. Cette requête vise à faire avancer les négociations sur l'accord de libération d'otages et de cessez-le-feu à Gaza. Netanyahou a partiellement accédé à la demande de Biden en acceptant d'abandonner une position israélienne le long de la frontière. Biden a spécifiquement demandé le retrait des forces de Tsahal d'une bande de 1 à 2 kilomètres le long de la frontière, proche de la côte de Rafah et adjacente au quartier de Tel al-Sultan, où de nombreux Palestiniens déplacés ont trouvé refuge.

Cette concession partielle de Netanyahou a conduit les États-Unis à soutenir la position israélienne de maintenir d'autres forces de Tsahal le long du corridor de Philadelphie durant la première phase de l'accord. L'Égypte a ensuite dû accepter de transmettre les cartes proposées avec le déploiement actualisé de Tsahal au Hamas.

Le directeur de la CIA, Bill Burns, est arrivé au Caire vendredi pour participer aux pourparlers en cours entre les États-Unis, Israël et l'Égypte. John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré que le processus avançait et que les premiers signes indiquaient que les discussions de la veille avaient été constructives.

Lors des négociations au Caire jeudi, Israël et l'Égypte ont réduit leurs divergences concernant le déploiement des forces de Tsahal le long du corridor de Philadelphie. L'Égypte s'opposait fermement au maintien des forces israéliennes le long de la frontière, ce qui constituait un point de blocage empêchant la poursuite des négociations avec le Hamas.

Israël a présenté à l'Égypte des cartes proposées du déploiement de Tsahal dans la bande de Gaza pendant la première phase de mise en œuvre de l'accord, y compris le long du corridor de Philadelphie. L'Égypte devrait transmettre ces cartes au Hamas samedi pour obtenir la réponse de l'organisation.