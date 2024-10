Biden et Netanyahou ont un entretien téléphonique "direct et productif" sur l'Iran et le Liban

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont eu mercredi un entretien téléphonique qualifié de "direct et productif" par la Maison Blanche, leur première conversation en près de 50 jours. L'appel, qui a duré entre 30 et 60 minutes selon les sources, visait à coordonner la réponse à l'attaque iranienne de la semaine dernière. Biden a réaffirmé "son engagement inébranlable envers la sécurité d'Israël" et condamné l'attaque iranienne. Il a souligné que les États-Unis soutiennent "pleinement le droit d'Israël à se défendre contre l'Iran et tous ses mandataires".

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a promis que la riposte israélienne serait "mortelle, précise et surtout surprenante". Il a ajouté : "L'Iran ne comprendra pas ce qui lui est arrivé, ni comment."

Concernant le Liban, Biden a affirmé le droit d'Israël à se protéger contre le Hezbollah, tout en insistant sur "la nécessité d'un accord diplomatique". Le porte-parole du Département d'État, Matthew Miller, a précisé : "Nous sommes conscients de la longue histoire d'Israël, commençant par des opérations terrestres limitées au Liban, les transformant en opérations à plus grande échelle, puis en occupation, ce à quoi nous sommes très clairement opposés."

Sur Gaza, Biden et Netanyahou ont convenu de "l'urgence de renouveler la diplomatie pour libérer les otages détenus par le Hamas". Le président américain a également évoqué "la situation humanitaire à Gaza et l'impératif de rétablir l'accès au nord".

Lors d'un appel ultérieur avec des rabbins américains, Biden a déploré la montée de l'antisémitisme, la qualifiant d'"absolument méprisable". Il a exhorté à signaler les incidents et a déclaré : "Je voulais faire savoir au monde où je me tenais et où se tenait l'Amérique." Le président a également semblé critiquer le gouvernement israélien actuel, affirmant : "Cela ne signifie pas que le leadership juif ne doit pas être plus progressiste qu'il ne l'est, mais cela signifie qu'il doit exister, et c'est ce qui m'inquiète le plus dans ce qui se passe maintenant."