Bilan de la guerre contre le Hezbollah : 12 500 cibles frappées, 2 500 terroristes éliminés

L'armée israélienne a dévoilé ce vendredi un bilan détaillé de son opération "Flèches du Nord" menée contre le Hezbollah au Liban. Selon ces données, plus de 12 500 cibles ont été frappées sur l'ensemble du territoire libanais, dont environ 1 500 en profondeur : un millier dans la vallée du Liban et 360 à Beyrouth même.

Parmi les objectifs visés figurent plus de 1 600 centres de commandement et un millier d'installations militaires. L'armée israélienne indique avoir particulièrement ciblé la force Radwan, unité d'élite du Hezbollah, détruisant 150 de ses dépôts et 160 de ses quartiers généraux.

Les forces israéliennes affirment avoir porté un coup sévère aux capacités opérationnelles du mouvement chiite. Selon leurs estimations, le Hezbollah aurait perdu plus de 70% de sa flotte de drones et une grande partie de ses capacités de tir.

Le bilan matériel fait état de la saisie de plus de 155 000 équipements, comprenant 12 000 drones et armements explosifs, 13 000 systèmes de missiles (antichars, antiaériens et lanceurs), ainsi que 121 000 équipements électroniques et documents.

Sur le plan humain, Tsahal affirme avoir éliminé environ 2 500 terroristes du Hezbollah, dont Hassan Nasrallah et 13 hauts dirigeants. Les pertes incluent également 4 commandants de division, 24 commandants de brigade, 27 commandants de bataillon, 63 commandants de compagnie et 22 commandants de peloton.