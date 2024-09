Bipeurs du Hezbollah : les explosions ont été déclenchées individuellement, avec des renseignements précis sur chaque cible

Chaque bipeur et talkies-walkies appartenant au Hezbollah qui a explosé de manière coordonnée à travers le Liban mardi et mercredi derniers aurait été déclenché individuellement, avec une précision chirurgicale, a rapporté samedi la chaîne israélienne N12. Cette opération, largement attribuée à Israël bien que non revendiquée officiellement, a fait au moins 30 morts et des milliers de blessés parmi les membres du groupe terroriste.

Une source de sécurité anonyme a déclaré à la chaîne : "Chaque bipeur avait son propre programme. C'est ainsi qu'il était possible de contrôler qui était touché et qui ne l'était pas." Cette attention au détail aurait permis d'éviter des victimes civiles, comme "le vendeur de légumes dans le supermarché" à proximité des explosions.

L'ampleur de l'opération est considérable : des dizaines de milliers d'appareils auraient été spécialement fabriqués pour passer inaperçus lors des contrôles du Hezbollah. Le journaliste Ronen Bergman a révélé que cette stratégie aurait été conçue par une jeune femme de moins de 30 ans travaillant dans le renseignement au Moyen-Orient.

L'opération aurait débuté sous le précédent gouvernement de Benjamin Netanyahou, dirigée par l'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen. Le chef d'état-major israélien, le lieutenant-général Herzi Halevi, a averti que son pays dispose de "beaucoup plus de capacités" non encore utilisées contre le groupe libanais. Cette affirmation a été corroborée par Eyal Hulata, ancien conseiller à la sécurité nationale, qui a déclaré : "Il y a plus de projets comme celui-ci."