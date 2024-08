Blinken : "Le destin des otages est entre les mains de Sinwar"

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré mardi que le leader du Hamas, Yahya Sinwar, détient la décision finale concernant l'acceptation d'un accord sur les otages et un cessez-le-feu à Gaza. "Comme c'est le cas depuis un certain temps, cela dépend vraiment de lui", a affirmé Blinken lors d'une conférence de presse dans le Maryland, peu après que le Hamas a annoncé que Sinwar remplacerait le leader éliminé Ismail Haniyeh. Blinken a souligné que les négociations ont atteint leur "phase finale" et qu'elles devraient "franchir la ligne d'arrivée très, très bientôt". Il a exhorté toutes les parties à "finaliser un accord dès que possible", rappelant que le président Joe Biden s'est entretenu avec l'émir du Qatar et le président égyptien, principaux médiateurs de l'accord.

La proposition actuelle prévoit une libération en trois phases de 115 otages à Gaza, en échange d'une pause dans les combats et de la libération de prisonniers palestiniens. La première phase, d'une durée de six semaines, verrait la libération de 18 à 32 otages, tandis que les deux parties négocieraient un cessez-le-feu permanent.

Les États-Unis espèrent qu'un tel accord mettrait également fin aux violences transfrontalières entre Tsahal et le Hezbollah le long de la frontière nord d'Israël.

Blinken a mis en garde contre les menaces de représailles de l'Iran et du Hezbollah suite aux éliminations la semaine dernière du commandant du Hezbollah Fuad Shukr à Beyrouth et de Haniyeh à Téhéran. Ces menaces, selon lui, risquent de compromettre l'accord.

"Nous faisons tout notre possible à la fois pour éviter une escalade et pour conclure l'accord de cessez-le-feu", a déclaré Blinken, ajoutant : "Nous n'arrêterons pas tant que nous n'y serons pas parvenus." Le secrétaire d'État a appelé Israël et le Hamas à "se concentrer sur l'obtention d'un 'oui'", soulignant qu'il ne devrait y avoir "aucun retard, aucune excuse, aucune raison pour ne pas pouvoir faire quelque chose".