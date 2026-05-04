Blocage des discussions sur le désarmement du Hamas, le cessez-le-feu fragilisé à Gaza

Au cœur du blocage : la question du dépôt des armes. D'après des sources palestiniennes, le Hamas refuse de passer à la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu tant que la première phase n'est pas pleinement mise en œuvre. Celle-ci prévoit notamment un retrait complet d'Israël de la bande de Gaza.

Le mouvement exige également des garanties internationales quant à l'aboutissement du processus vers la création d'un État palestinien indépendant.

Les pourparlers, menés entre le directeur du Conseil de la paix, Nickolay Mladenov, et une délégation du Hamas dirigée par Khalil al-Hayya, n'ont pour l'heure pas permis de rapprocher les positions.

Selon plusieurs sources, Israël a déjà fait savoir qu'il ne se retirerait pas au-delà de certaines zones sécuritaires à Gaza, parfois désignées comme une « ligne jaune », marquant des secteurs strictement contrôlés par l'armée israélienne. Cette position complique davantage les discussions sur un éventuel désarmement.

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« Nous savons que le Hamas tente d'échapper à ses responsabilités. S'il ne désarme pas, l'armée reprendra prochainement les combats à Gaza pour atteindre ses objectifs », a affirmé une source sécuritaire israélienne citée par KAN.

Dans ce contexte, le cabinet de sécurité israélien doit se réunir pour examiner la possibilité d'une reprise des opérations militaires dans l'enclave palestinienne. Cette intervention intervient après la présentation d'une nouvelle proposition du Hamas, dont les détails précis n'ont pas été rendus publics.

Selon le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat, cette proposition inclurait des conditions spécifiques concernant les armes concernées par un éventuel processus de désarmement. Le Hamas aurait également évoqué la possibilité de transférer certaines responsabilités civiles à un comité national chargé de l'administration de Gaza, dans le cadre d'un futur gouvernement technocratique.

Malgré ces ouvertures partielles, les divergences restent profondes. Israël exige des mesures concrètes et immédiates en matière de désarmement, tandis que le Hamas conditionne toute avancée des engagements politiques et territoriaux préalables.

Dans ce climat de tension, la perspective d'un effondrement du cessez-le-feu apparaît de plus en plus probable, faisant craindre une nouvelle escalade militaire dans la région.