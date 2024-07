"C'est à la cour de décider" : La Grande-Bretagne ne s'opposera pas à un mandat d'arrêt contre Netanyahou

Le Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui (vendredi) qu'il retirait ses réserves concernant les mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant, émis par la Cour pénale internationale de La Haye.

AP Photo/Kin Cheung

Le gouvernement du Premier ministre Starmer a déclaré que le gouvernement précédent de Rishi Sunak n'avait pas soumis ses réserves ses réserves à la Cour avant les élections : "Je peux confirmer que le gouvernement ne poursuivra pas cette proposition, conformément à notre position de longue date selon laquelle il s'agit d'une question que la Cour doit trancher".

Une décision qui ne fait as les affaires de l'Etat hébreu qui comptait sur le soutien de la Grande-Bretagne pour contester la compétence de la Cour : "Israël est profondément déçu. C'est une décision fondamentalement erronée, contraire à la justice et à la vérité, et qui porte atteinte au droit de toutes les démocraties de lutter contre le terrorisme".