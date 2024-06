"Ceux qui veulent alléger les souffrances des Palestiniens doivent faire pression sur le Hamas pour qu'il accepte l’accord", déclare Blinken

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken s’est adressé lundi après-midi aux journalistes sur le tarmac de l’aéroport du Caire, avant d’embarquer dans l’avion qui l’emmènera en Israël. Il a évoqué les négociations en cours et la plan Biden actuellement sur la table visant à parvenir à la libération des otages détenus dans la bande de Gaza et à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Il a souligné que le plan proposé par le président américain Joe Biden, qui reprend la proposition israélienne, était très proche des exigences du Hamas et est soutenu par de nombreux pays. "Le seul obstacle, c’est le Hamas", a-t-il affirmé. "C'est pourquoi mon message à tous ceux qui veulent soulager les souffrances des Palestiniens est de faire pression sur le Hamas pour qu'il accepte l’accord". "Si vous voulez que les otages rentrent sains et saufs, faites pression sur le Hamas pour qu’il dise oui", a martelé Blinken. "Si nous parvenons à un cessez-le-feu, cela ouvrira également la voie à une paix durable à Gaza. Il est essentiel que nous continuions à travailler sur les plans pour l’après-guerre", a-t-il poursuivi.

"Israël a accepté l’accord. Le seul parti qui ne l’a pas accepté est le Hamas", a-t-il répété. "Les Palestiniens de Gaza l’attendent, les familles des otages l’attendent, le monde entier l’attend. Le Hamas veut-il ou non mettre fin au conflit qu’il a lui-même déclenché ? ". Le chef de la diplomatie américaine a également insisté sur la nécessité de poursuivre l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza "avec ou sans accord".

Blinken a par la suite estimé qu’un plan pour l’après-guerre était indispensable si un accord était conclu entre les terroristes du Hamas et Israël. En l’absence de plan, Blinken a énuméré trois possibilités de futur à Gaza : Israël sera contraint de demeurer dans la bande de Gaza, ce que l’État hébreu ne souhaite pas ; le Hamas se maintiendra au pouvoir et rien ne changera ; cela créera un vide qui causera le chaos où d’autres groupes terroristes tenteront de prendre le contrôle du territoire.