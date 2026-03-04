Commandant Youd, l’ombre indispensable des ailes d’Israël

Au milieu du fracas des décollages et de la tension des opérations aériennes, certaines mains restent invisibles mais essentielles pour garantir la sécurité du ciel. Parmi elles, le commandant Youd, technicien druze de l’armée de l’air israélienne, incarne la rigueur et le dévouement d’une unité sous pression permanente.

Depuis le début de l’offensive samedi, les bases aériennes israéliennes fonctionnent sans répit. Pour Youd, les journées se confondent dans une course contre la montre. Sa mission est cruciale : assurer la maintenance des appareils avant qu’ils ne s’élancent vers leurs objectifs. Chaque boulon, chaque système électronique, chaque moteur passe entre ses mains expertes.

Dans un contexte de guerre où la fréquence des sorties atteint des sommets, la marge d’erreur est inexistante. « Notre rôle est simple en apparence : tout vérifier, tout contrôler, ne rien laisser au hasard », explique le commandant avec le calme de ceux qui ont l’habitude des hautes responsabilités. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache une réalité brutale. La moindre défaillance technique en plein vol pourrait s’avérer fatale, non seulement pour le pilote, mais aussi pour la réussite de missions stratégiques pour la sécurité du pays. « Nous savons que la moindre défaillance peut avoir des conséquences majeures », souligne-t-il avec gravité.

Malgré le rythme soutenu et la fatigue qui s’accumule, Youd décrit une atmosphère singulière dans les hangars. Loin des tensions extérieures, c’est la concentration et la fraternité qui dominent. La motivation des équipes ne faiblit pas ; elle semble même se nourrir de l’urgence du moment. Pour ce technicien issu de la communauté druze, dont l’intégration et la loyauté au sein des forces de défense israéliennes sont historiques, l’engagement dépasse le simple cadre du devoir militaire.

Conscient de vivre un tournant majeur, l’officier et ses camarades savent qu’ils ne réparent pas seulement des avions, mais qu’ils maintiennent un véritable bouclier pour le pays. « Nous faisons tout cela pour quelque chose de plus grand que nous. Nous avons le sentiment d’écrire une page d’Histoire, avec un grand H », confie-t-il.

Alors que les opérations se poursuivent, le commandant retourne à ses outils. Chaque avion qui revient au hangar est pour lui une victoire technique, et chaque appareil qui redécolle, une promesse tenue envers ceux qu’il protège au sol.