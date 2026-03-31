Un article du Washington Post révèle qu’Israël a développé une « usine à assassinats ciblés » reposant sur l’intelligence artificielle, visant à localiser et éliminer les hauts responsables du régime iranien. Selon le journal, plus de 250 figures de l’élite iranienne ont été tuées depuis le début du conflit, dont plusieurs commandants des Gardiens de la révolution et hauts gradés de l’appareil sécuritaire.

L’opération, décrite comme « complexe et délicate », a été principalement confiée à Israël, tandis que les États-Unis opèrent sur d’autres fronts. Le 28 février, une attaque ciblée a d'abord visé le « Groupe des Cinq », le cercle restreint autour du Guide suprême Ali Khamenei. Khamenei lui-même a été tué tout comme plusieurs de ses proches.

Le journal décrit un système d’espionnage combinant infiltrations humaines, surveillance électronique et analyse de données à grande échelle. Israël exploite les vulnérabilités créées par la centralisation du trafic Internet en Iran, permettant d’intercepter courriels, messages et communications de gardes du corps, conseillers et membres du régime. Ces informations sont traitées par un système d’intelligence artificielle capable d’identifier les déplacements, agendas et lieux de rencontre des responsables ciblés.

Outre la collecte de renseignements, Israël a perfectionné des méthodes de frappes précises : charges explosives prépositionnées, drones et missiles guidés depuis des avions de chasse furtifs. L’efficacité de ces opérations dépend autant de l’expertise technologique que des erreurs et des comportements imprudents des responsables iraniens, selon des sources israéliennes.

Malgré l’ampleur des éliminations, le Washington Post souligne que l’impact stratégique reste incertain. Certains responsables éliminés auraient été remplacés par des figures plus extrémistes, et aucune contestation populaire significative n’a encore émergé.

Selon l’article, la coopération avec les États-Unis a permis de planifier ces frappes avec précision, mais Israël a été chargé du « travail sale » en raison de ses capacités uniques. Des opérations similaires avaient déjà été menées, notamment contre le programme nucléaire iranien et des cibles militaires au Liban et à Gaza, mais la campagne actuelle combine cyberattaques, infiltration de systèmes de sécurité et frappes aériennes coordonnées à une échelle inédite.

Le Washington Post note que la concentration des communications et le recours à des infrastructures centralisées, initialement destinés à contrôler Internet, se sont retournés contre le régime iranien. Même après avoir tenté de limiter les usages de téléphones portables et renforcé ses protocoles de sécurité, l’Iran reste vulnérable aux capacités israéliennes de renseignement et d’attaque ciblée.

Selon des responsables israéliens cités dans l’article, si le régime de Téhéran a été affaibli, il demeure « meurtri mais stable », capable de survivre malgré les pertes subies et les frappes continues.