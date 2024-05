"Comment pouvez-vous être journaliste et appeler ce qu'il se passe à Gaza un génocide ?", lance le Prince vert à l'Américaine Abby Martin

Mosab Hassan Yousef, fils du co-fondateur du Hamas Hassan Yousef devenu agent israélien, a qualifié une journaliste de "perroquet qui répète la propagande du Hamas", le 8 mai, lors d'un débat houleux diffusé sur Youtube dans l'émission "Piers Morgan Uncensored". Une séquence d'anthologie largement relayée sur les réseaux sociaux.

Abby Martin a ouvert les hostilités sur le plateau, affirmant que Mosab Hassan Yousef est un "Palestinien qui hait les Palestiniens, capable de mentir sur les éléments les plus élémentaires de ce conflit", déclenchant une réponse cinglante de l'intéressé : "J'ai aidé les services israéliens à cibler des groupes qui prévoyaient de tuer. Si je comprends bien, elle voudrait que je m'excuse pour avoir sauvé des vies ? Abby, elle, n'est allée dans la région que pour une visite. Et peut-être pense-t-elle comprendre parce qu'elle a mangé un falafel ?", a poursuivi moqueur Yousef, 45 ans.

Yousef, qui a "tué le père" en offrant des renseignements sur les actions du Hamas à Israël pendant une décennie, a accusé Martin d'être "une journaliste autoproclamée de bas étage" qui tombait dans le piège du groupe terroriste visant à susciter de la sympathie pour Gaza : "Elle ne fait que répéter "nettoyage ethnique, génocide, colonialisme", etc. Rien de tout cela n'est réel, y compris la Palestine. C'est seulement dans votre tête ! La Palestine n'est jamais née ! Comment pouvez-vous la libérer ? Elle n'a jamais été là, ce n'est qu'une entité coloniale, et certains choisissent d'en faire une identité nationale, et ce perroquet n'a fait que répéter la propagande du Hamas".