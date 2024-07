Enquête sur Beeri : Tsahal publie la chronologie de l'attaque du 7 octobre, heure par heure

L'armée de défense d'Israël (Tsahal) a rendu publique sa première enquête approfondie sur l'échec du 7 octobre, se concentrant sur l'invasion du kibboutz Be'eri dans le sud d'Israël. Cette attaque dévastatrice a eu des conséquences tragiques : 101 résidents tués, 30 otages capturés (dont 11 sont toujours détenus à Gaza), et 150 maisons détruites. Le général de division (rés.) Mickey Edelstein, chargé de l'enquête, a présenté une chronologie détaillée des événements, mettant en lumière une série de défaillances graves dans la réponse israélienne.

Étape 1: À 6h30 du matin, les terroristes du Hamas ont commencé à quitter la bande de Gaza en direction de Beeri. Un quart d'heure plus tard, à 6h45, ils sont arrivés au kibboutz.

Étape 2: Entre 6h45 et 9h00: l'attaque terrestre a commencé sur Beeri. Les premiers terroristes ont pénétré le kibboutz depuis deux endroits. Tous les combats à ce stade ont été menés par les membres de l'équipe de sécurité et les résidents du kibboutz qui se sont joints à eux.

Étape 3 : Entre 9h00 et 13h30, pendant environ 4 heures et demie, le kibboutz a été occupé par l'ennemi. Pendant tout ce temps, la lutte a été menée par les membres les habitants de Beeri, qui ont établi une ligne de défense pour bloquer l'attaque. La première équipe de Tsahal est arrivée au kibboutz, a été blessée, a évacué les blessés, et s'est positionnée à l'entrée du kibboutz, où elle a combattu les terroristes qui sont arrivés à la porte d'entrée. Jusqu'à la fin de ces 4 heures, les terroristes ont réussi à enlever les otages. En raison de la multitude de points d'attaque et de la difficulté pour les opérateurs de se déplacer dans les différents chemins du kibboutz, il a été décidé de nommer un commandant supérieur pour organiser les combats.

Étape 4 : De 13h30 à 22h, les terroristes sont plus facilement éliminés. À ce stade, des équipes plus importantes arrivent à Beeri. À 16h15, la brigade "Hevzek" (99) se positionne dans le kibboutz. Vers 18h, environ 700 combattants de Tsahal et des forces de sécurité y combattent. En fin d'après-midi, l'évacuation des habitants commence.

Étape 5 : Entre 22h le 7 octobre et 5hdu matin le lendemain, le 8 octobre, l'évacuation principale des résidents a eu lieu et l'armée a "nettoyé" la plupart du kibboutz.

Étape 6: De 5h à 15h le dimanche 8 octobre, l'armée finit son travail.

L'enquête critique sévèrement la passivité de certaines unités qui sont restées à proximité sans intervenir, soit en attendant des ordres supplémentaires, soit en considérant que leur rôle se limitait à l'évacuation des résidents après la défaite du Hamas.