Décès d'un soldat américain blessé lors de la mission humanitaire à Gaza

Le sergent Quandarius Davon Stanley, 23 ans, est décédé le 31 octobre des suites de blessures subies lors de la mission humanitaire américaine à Gaza au printemps dernier. L'armée américaine a confirmé lundi le décès du jeune soldat, qui avait été gravement blessé dans un incident non lié au combat sur le quai maritime temporaire.

Affecté à la 7e Brigade de Transport Expéditionnaire basée à Joint Base Langley-Eustis en Virginie, Stanley faisait partie des trois militaires américains blessés pendant cette mission, bien que les deux autres aient rapidement repris leur service après des blessures mineures.

Le capitaine Shkeila Milford-Glover, porte-parole du 3e Commandement de Soutien Expéditionnaire, a précisé que Stanley recevait des soins dans un centre médical de long séjour après avoir été blessé lors de la mission d'aide humanitaire en mai 2024. Récemment, il avait été mis à la retraite anticipée pour raisons médicales, ses blessures ne lui permettant plus de poursuivre son service militaire.

La mission du quai flottant, initiative phare de l'administration Biden pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza pendant la guerre entre Israël et le Hamas, n'a été opérationnelle que pendant environ 20 jours, permettant la livraison de 8,8 millions de kilos d'aide. Un récent rapport du Government Accountability Office a révélé que les navires de l'armée américaine impliqués dans cette mission souffraient d'un mauvais entretien et d'une faible disponibilité opérationnelle en raison du vieillissement des navires et de pénuries de pièces détachées.

Le colonel John "Eddie" Gray, commandant de la 7e Brigade, a rendu hommage au sergent Stanley, le décrivant comme "un leader de première ligne respecté et essentiel", particulièrement durant la mission d'aide humanitaire à Gaza.