Des agents du Mossad révèlent les détails de "l'opération bipeurs" à la télévision américaine

Deux agents du Mossad qui ont planifié interviewés lundi par la chaîne américaine CBS ont révélé des détails sur "l'opération bipeurs" menée en septembre contre le Hezbollah. Ils ont notamment indiqué pendant combien de temps ils ont planifié l'opération, décrit comment ils ont convaincu le Hezbollah d'acheter les appareils, et ont même laissé entendre qu'il y avait d'autres plans en préparation. "L'objectif n'était pas de tuer les terroristes, maintenant ils sont une preuve vivante : ne vous frottez pas à nous", ont-ils déclaré.

Les deux agents ont été interviewés masqués, avec leurs voix modifiées et sous les pseudonymes Michael et Gabriel. Selon l'un d'eux, "le bipeur peut servir d'arme comme une balle de fusil, un missile ou un obus de mortier. Il y a une bombe dans la batterie." Il a ensuite expliqué que la bombe était fabriquée en Israël par le Mossad, et que les bipeurs vendus au Hezbollah étaient placés dans le gilet tactique des terroristes, près du cœur.

AFP

L'intervieweuse a noté que le Hezbollah avait acheté plus de 16 000 bipeurs et demandé comment le Mossad avait convaincu l'organisation terroriste d'acquérir les appareils. "Ils ont eu un bon prix", ont répondu les agents. "Ils ne savaient pas qu'ils les achetaient à Israël, nous avons une énorme gamme d'options pour créer des sociétés étrangères qui n'ont aucun lien avec Israël."

"Des sociétés écrans sur des sociétés écrans, pour influencer la chaîne d'approvisionnement en notre faveur", a expliqué Michael. "Nous créons un monde de façade, nous sommes une société de production mondiale. Nous écrivons le scénario, nous sommes les réalisateurs, nous sommes les producteurs, nous sommes les acteurs principaux, et le monde est notre scène."

Gabriel a ensuite expliqué que pour transformer le bipeur en bombe, ils ont dû l'agrandir. Le Mossad a effectué des tests pour ajuster le poids de l'explosif nécessaire pour blesser le terroriste qui portait l'appareil, mais pas les personnes à proximité. Gabriel a précisé : "Si nous appuyons sur le bouton, seul le terroriste sera blessé. Même si sa femme ou sa fille sont juste à côté, il sera le seul touché. Tout a été testé de nombreuses fois."

Gabriel a raconté qu'il lui a fallu deux semaines pour convaincre le directeur du Mossad de mettre le plan a exécution. "Il nous a dit 'personne n'achètera jamais un appareil aussi gros'", se souvient-il. Le Mossad a alors fait la publicité des bipeurs sur YouTube, les présentant comme étanches, résistants à la poussière et avec une batterie à longue durée de vie. "Nous faisons des films publicitaires et les mettons sur Internet, et c'est comme cela que c'est devenu le meilleur produit dans le domaine des bipeurs au monde", a expliqué Gabriel.

Les dirigeants de "Gold Apollo", la société taïwanaise auprès de laquelle les bippers ont été achetés, n'avaient aucune idée qu'ils travaillaient avec le Mossad, a poursuivi Gabriel. "Quand ils traitent avec nous, ils n'ont aucune idée qu'ils traitent avec le Mossad. Nous l'avons fait comme dans 'The Truman Show', tout était contrôlé par nous en coulisses". "Dans leur expérience, tout était normal, tout était 100 % légal, y compris l'homme d'affaires, le marketing, les ingénieurs, la salle d'exposition, tout."

Le Mossad a même embauché la vendeuse avec laquelle le Hezbollah avait l'habitude de travailler. Elle leur a proposé le premier envoi de bipeurs gratuitement. En septembre 2024, le Hezbollah avait 5 000 appareils en poche.

IBRAHIM AMRO / AFP

Le Mossad avait également testé des sonneries pour trouver un son qui semblerait suffisamment urgent pour forcer le porteur à sortir l'appareil de sa poche. Les membres du Hezbollah recevaient un message crypté expliquant qu'il fallait appuyer simultanément sur deux boutons pour le lire, obligeant ainsi à tenir le bipper à deux mains. Gabriel a souligné que de toute façon, les bipeurs auraient explosé même sans cette manipulation.

"L'objectif n'était pas de tuer des terroristes. S'il meurt c'est juste terminé, mais s'il est blessé, vous devez l'emmener à l'hôpital, le soigner. Vous devez investir de l'argent et des efforts", a expliqué l'un des deux agents. "Et ces gens sans mains et sans yeux sont un message vivant : "ne vous frottez pas à nous". "Ils sont une preuve ambulante de notre supériorité dans tout le Moyen-Orient."

Deux jours plus tard, le secrétaire général du Hezbollah qui a été éliminé, Hassan Nasrallah, a prononcé un discours. Selon Gabriel, on pouvait voir dans ses yeux qu'il était vaincu. "Ses soldats l'ont regardé faire son discours et ont vu un leader brisé, c'était le tournant de la guerre", a-t-il dit. "Quand nous avons activé les bombes, il y avait des gens près de Nasrallah dont l'appareil a explosé, il les a vus s'effondrer."

"Le lendemain de l'explosion des bipeurs, les gens avaient peur d'allumer les climatiseurs au Liban car ils craignaient qu'ils n'explosent", a déclaré Michael. "Nous voulons qu'ils se sentent vulnérables. Nous ne pouvons plus utiliser les bipeurs car nous l'avons déjà fait, mais nous sommes déjà passés à autre chose et ils devront continuer à essayer de deviner ce que c'est."