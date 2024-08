D'anciennes otages rencontrent Netanyahou pendant trois heures et réclament "une action urgente"

Six anciennes otages, dont les proches sont toujours retenus à Gaza, ont rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pendant trois heures. Cette réunion survient dans un contexte de négociations tendues pour un accord sur les otages et alors qu'un sommet prévu au Caire a été reporté. Yelena Trofanov, mère de l'otage Sasha Trofanov, a déclaré : "Netanyahu nous a regardés dans les yeux et a dit qu'il ferait tout pour ramener mon fils unique et tous les proches vivants à la maison."

Yocheved Lifshitz a critiqué le manque de soutien gouvernemental : "C'est l'une des plus grandes hontes du gouvernement qu'aucun représentant ne vienne voir les otages des kibboutz, en particulier de Nir Oz."

Ella Ben Ami, dont le père Ohad est toujours captif, a exprimé son inquiétude : "Je suis sortie avec un sentiment difficile et lourd que cela ne va pas arriver bientôt, et j'ai peur pour la vie de mon père."

Les familles ont exhorté Netanyahou à tenir ses promesses. "Nous comprenons que c'est probablement la dernière chance avant que nous n'atteignions une guerre plus grande que nous", a ajouté Ella Ben Ami.

La rencontre a eu lieu après l'annonce par Tsahal que des traces de tirs avaient été trouvées sur les corps de six otages récupérés dans un tunnel à Khan Younis, preuve supplémentaire de "la cruauté des terroristes" selon le bureau des familles des otages. Margalit Moses, une ancienne otage, a refusé de participer à la réunion, la qualifiant de "rencontre à des fins de photographie et de relations publiques".