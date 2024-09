Des centaines de milliers d'Israéliens dans la rue pour exiger un accord sur les otages

Israël a connu ses plus grandes manifestations depuis le 7 octobre, dimanxche soir, alors que des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour exprimer leur douleur et leur colère suite à l'exécution de six otages par le Hamas.

À Tel Aviv, environ 280 000 personnes se sont rassemblées selon la société Crowd Solutions, tandis que les organisateurs estiment la participation totale à 500 000 manifestants à travers le pays. La marche a débuté par un cortège portant six "cercueils symboliques" représentant les corps récupérés samedi soir.

Les manifestants ont scandé "Maintenant ! Maintenant !" exigeant que le Premier ministre Benjamin Netanyahou parvienne à un cessez-le-feu avec le Hamas pour ramener les otages restants. D'autres ont crié : "Nous les voulons de retour vivants."

Einav Zangauker, mère de l'otage Matan Zangauker, a déclaré lors du rassemblement : "Matan est vivant. Mon fils est toujours vivant. Mais chaque jour est une roulette russe." Elle a ajouté que Netanyahu jouera "jusqu'à ce qu'ils soient tous morts, [mais] nous ne le laisserons pas faire."

La pression sur le gouvernement s'est intensifiée avec l'annonce d'une grève générale lundi par Arnon Bar-David, chef de la Fédération syndicale Histadrut. "Le mot clé ici est abandon" des otages, ainsi que du sud et du nord du pays, et "l'incroyable abandon de l'économie", a-t-il déclaré.

https://x.com/i/web/status/1830350770023334358 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Après la manifestation principale, des milliers de personnes ont bloqué l'autoroute Ayalon pendant trois heures. La police a utilisé des canons à eau et des grenades assourdissantes pour disperser les manifestants, qualifiant le rassemblement d'"illégal". Environ 30 personnes ont été arrêtées à Tel Aviv.

L'opposition politique a également participé aux manifestations. Yair Lapid, chef de l'opposition, a accusé : "Netanyahu et le cabinet de la mort ont décidé de ne pas les sauver. Il y a encore des otages vivants là-bas, un accord peut encore être conclu. Netanyahu ne le fait pas pour des raisons politiques."

Selon les autorités israéliennes, 97 des 251 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre seraient encore détenus à Gaza, dont au moins 33 confirmés morts par l'armée israélienne.