Des généraux israéliens réclament une trêve à Gaza même si le Hamas reste au pouvoir

Des généraux israéliens voudraient instaurer un cessez-le-feu à Gaza même si cela permet au Hamas de se maintenir au pouvoir, au moins pour le moment, a rapporté le New York Times mardi. Cette prise de position illustre le fossé entre l'armée et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui s’oppose farouchement à une trêve qui permettrait au Hamas de survivre à la guerre.

Ces responsables militaires, anciens et actuels, estiment en effet qu'une trêve serait le meilleur moyen de parvenir à la libération des 120 otages, vivants et morts, encore détenus à Gaza. Ils considèrent également que les soldats de Tsahal ont besoin de temps pour récupérer au cas où une guerre terrestre éclaterait contre le Hezbollah sur le front nord. Selon eux, une trêve avec le Hamas pourrait également faciliter la conclusion d'un accord avec le Hezbollah, qui a affirmé à maintes reprises qu'il continuerait à frapper le nord d'Israël jusqu'à ce que les combats cessent à Gaza.

Miriam Alster/FLASH90

"L'armée est tout à fait favorable à un accord sur les otages et à un cessez-le-feu", a déclaré au journal américain, Eyal Hulata, qui a été conseiller à la sécurité nationale d'Israël jusqu'au début de l'année dernière. "Tsahal a moins de munitions, moins de pièces détachées, moins d'énergie qu'auparavant et pense donc qu'une pause à Gaza nous donnera du temps pour nous préparer au cas où une guerre plus importante éclaterait avec le Hezbollah".

L’armée craint une "guerre éternelle" dans laquelle son énergie et ses munitions s'éroderaient progressivement alors même que les otages resteraient en captivité et que les dirigeants du Hamas seraient toujours en liberté. Face à ce scénario, maintenir le Hamas au pouvoir pour l'instant en échange de la restitution des otages semble être l'option la moins pire pour Israël, a déclaré Hulata.

Olivier Fitoussi/Flash90

Benjamin Netanyahou a réagi à l’article du New York Times en assurant qu’une fin de la guerre sans qu’Israël ait atteint tous ses objectifs "n'arrivera pas". "Nous ne mettrons fin à la guerre qu’après avoir atteint tous nos objectifs, notamment l’élimination du Hamas et la libération de tous nos otages". "Nous ne succombons pas aux esprits défaitistes, ni au New York Times ni ailleurs. Nous sommes imprégnés de l’esprit de victoire", a-t-il martelé.