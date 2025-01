Des hauts gradés de Tsahal ont rendu visite à la famille d'Oron Shaul

Plusieurs hauts commandants de Tsahal ont rendu visite à la famille du défunt Oron Shaul, dont le corps a été récupéré dimanche dans la bande de Gaza. Parmi les visiteurs se trouvait le colonel Erez Alkabetz, qui était commandant du 13e bataillon de la brigade Golani au moment où Oron a été enlevé, qui a déclaré : "Depuis plus de dix ans, j'accompagne ta famille dans sa grande douleur, et aujourd'hui la boucle se referme."

Alkabetz a ajouté : "Mon frère d'armes et de combat pendant 'Bordure protectrice', combattant héroïque et courageux qui s'est tenu en première ligne et est tombé en défendant l'État d'Israël. Un ami cher qui aidait toujours tout le monde. Un combattant d'excellence. J'ai eu le privilège de te commander dans le 13e bataillon et de combattre à tes côtés." Il a également ajouté : "C'est un jour où se mêlent les sentiments de douleur de ta chute au combat aux sentiments de ton retour à la maison pour être enterré en Israël, alors que nous nous souvenons toujours de l'obligation morale de tous et toutes les ramener."

IDF Spokesperson

Le commandant de la brigade Golani a également rendu visite à la famille et a déclaré : "J'ai eu le privilège de venir chez la famille Shaul et de parler des sentiments et des souvenirs que je porte avec moi en tant qu'ancien commandant adjoint du 13e bataillon pendant l'opération Bordure protectrice. La brigade Golani continuera d'embrasser et d'accompagner la famille. Dans une émouvante boucle qui se referme, les forces du 51e bataillon ont pris part à l'émouvante opération de récupération avec d'autres forces spéciales. Famille Shaul, votre Oron, notre Oron, est rentré à la maison."

Le général Ghassan Alian, coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, a également rendu visite à la famille d'Oron Shaul. Le général, qui servait comme commandant de la brigade Golani pendant l'opération "Bordure protectrice", a exprimé ses condoléances à la famille et a souligné l'engagement de Tsahal à agir pour le retour de tous les otages.

IDF Spokesperson

Dimanche, après dix ans de captivité, le corps d'Oron Shaul a été récupéré lors d'une opération secrète spéciale, sous le commandement de la 162e division, avec la participation de plusieurs unités spéciales de Tsahal et du Shin Bet, dont des unités d'élite. Pour rappel, Oron est tombé au combat à Shejaiya le 20 juillet 2014 pendant l'opération "Bordure protectrice" et son corps avait été enlevé par le Hamas.

Sa mère, Zehava, a mené une lutte acharnée pour sa libération de Gaza durant la dernière décennie. Son père Herzl est décédé d'un cancer en 2016, deux ans après la mort de son fils. Oron laisse derrière lui deux frères, Aviram et Ofek. Dans une déclaration à la presse, Aviram a dit : "C'est une boucle qui se referme, nous avons toujours été remplis d'espoir."

Il est à noter que celui qui commandait le combat durant lequel Oron est tombé est Ez a-Din Hadad, aujourd'hui commandant du secteur nord de Gaza, considéré comme le plus haut gradé dans la hiérarchie terroriste. Son fils, Suheib, a été éliminé il y a quelques jours.