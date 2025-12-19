Des informations sur une "action matinale" avaient été collectées 24 heures avant le 7 octobre

Une opération de renseignement menée dans la bande de Gaza la veille du 7 octobre avait permis de capter une information faisant référence à une action devant se dérouler le lendemain matin, selon des révélations diffusées jeudi soir par la chaîne publique israélienne Kan.

Cette mission, effectuée le 6 octobre, visait initialement à recueillir des renseignements sur les gardiens d'un tunnel où les autorités israéliennes pensaient que l'otage Avera Mengistu était détenu.

Bien que les informations recueillies lors de cette opération n'aient pas été totalement explicites, elles ont néanmoins déclenché un signal d'alerte. Le renseignement a été transmis au commandement sud de Tsahal. Selon plusieurs sources, la réponse des responsables militaires fut qu'il s'agissait vraisemblablement d'un exercice du Hamas.

Le plus troublant dans cette affaire reste inexpliqué : pour des raisons qui demeurent floues, les détails de cette vérification ainsi que la documentation de la mission n'apparaissent ni dans les systèmes de Tsahal, ni dans les enquêtes qui ont examiné les événements de la nuit ayant précédé le massacre.

Cette révélation soulève de nouvelles questions sur les défaillances du renseignement qui ont précédé l'attaque dévastatrice du Hamas.