"Des membres du gouvernement essaient de torpiller la deuxième phase de l'accord", déclarent les familles des otages

Sur fond d'attente de la libération de quatre nouveaux otages samedi lors de la deuxième étape de l'accord avec le Hamas, les familles des kidnappés ont fait vendredi une déclaration sur la place des otages à Tel Aviv. La mère du soldat Nimrod Cohen, otage à Gaza, a déclaré : "Il y a des acteurs au gouvernement qui font tout pour torpiller la deuxième phase de l'accord".

Ella, la fille de la survivante de la captivité du Hamas, Raz et de l'otage Ohad Ben-Ami, a déclaré : "Je me tiens ici aujourd'hui dans une situation complexe, où mon père se trouve sur la liste de la phase 1, une étape parmi l'accord. Chaque personne libérée de la captivité est un monde en soi, et tous méritent d'être ici". Elle a ajouté que le retour des otages doit être continu : "Nous devons ensemble réussir à pousser pour la continuité de l'accord, tous méritent d'être à la maison".

Paulina Patimer/Hostages and Missing Families Forum

Ayelet, mère de Yonatan Samrano, tué le 7 octobre et dont le corps est depuis détenu à Gaza, a parlé des émotions qui l'ont accompagnée en début de semaine, lors du retour des trois otages et de la récupération du corps d'Oron Shaul. "Après plus de 10 ans, la mère d'Oron a refermé une page, alors que nous accueillions, Romi, Emily et Doron. C'est le moment dont moi et les autres familles rêvons depuis 16 mois". "Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'incertitude, tous les otages doivent rentrer et aucun d'entre eux n'a de temps à perdre", a-t-elle ajouté.

L'organisation terroriste Hamas devrait remettre ce vendredi les noms des quatre otages qui seront libérés ce samedi. La possibilité qu'elles rentrent dès les premières heures de la matinée est étudiée, mais cela n'a pour le, moment pas été convenu. A noter que le transfert des otages est essentiel avant l'ouverture du passage des Gazaouis vers le nord de la bande de Gaza.