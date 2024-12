"Des négociations sont en cours dans les coulisses" affirme le président Herzog après la vidéo d'un otage

Le président israélien Isaac Herzog a rencontré dimanche la famille d'Idan Alexander, otage dont le Hamas a diffusé une vidéo la veille. "Il y a des négociations en cours dans les coulisses, et elles sont possibles", a déclaré Herzog, estimant que le moment était propice à un changement menant à un accord de libération des otages. Selon le président, la vidéo n'a pas atteint l'objectif du Hamas de démoraliser le peuple israélien : "Je pense que cette vidéo nous a donné beaucoup de force. C'est une sorte de signe de vie, certes difficile et terrible. J'ai pleuré en la voyant, mais j'ai aussi été rempli d'espoir."

Yael Alexander, la mère d'Idan, retenu en captivité depuis 422 jours, s'est exprimée sur Kan Reshet B : "La vidéo et la voix d'Idan résonnaient encore et encore dans ma tête. Voir mon fils s'effondrer et pleurer était bouleversant, mais cela m'a donné beaucoup d'espoir de le savoir vivant. J'ai vu beaucoup de douleur dans ses yeux, mais il m'a envoyé tellement de force."

Après la diffusion de la vidéo, Yael a reçu un appel du Premier ministre Benjamin Netanyahou : "Il m'a dit qu'il ferait tout pour ramener les otages, c'était une conversation optimiste. Je lui ai dit 'Bibi, je vous soutiens'. J'ai la conviction que les choses vont changer maintenant, nous avons vu aux États-Unis que Biden et Trump sont unis sur cette question, ce n'est pas une question de partis mais de sauver des vies."

Idan Alexander, 20 ans, est un soldat de Tsahal originaire du New Jersey qui a fait son alya pour servir dans l'armée israélienne. Il avait rejoint la famille Zakzer en août 2022 dans le cadre du projet "Tzabar", qui aide à l'intégration des nouveaux immigrants souhaitant s'engager dans l'armée en les mettant en relation avec des familles d'accueil. Il fait partie des 101 otages encore détenus par le Hamas à Gaza.