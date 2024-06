Des responsables américains admettent un ralentissement dans l'envoi d'armes à Israël

S'exprimant dans les colonnes du Wall Street Journal, de hauts responsables de la Maison Blanche ont admis qu'il y avait bel et bien un ralentissement des expéditions d’armes américaines vers Israël ces derniers mois, par rapport aux premiers mois de guerre. Une donnée qu'ils justifient néanmoins, non par une volonté délibérée de Washington, mais par un ralentissement des commandes israéliennes. Selon eux, la plupart des marchandises commandées par l'Etat hébreu ont déjà été fournies par les États-Unis, et c'est le volume des commandes du gouvernement israélien qui a entretemps diminué.

Pour étayer ces affirmations, le journal américain explique que le suivi des expéditions d’armes des États-Unis vers Israël est complexe, car les commandes sont souvent passées des années à l’avance et que le gouvernement américain n’annonce pas publiquement ses expéditions. De nombreuses armes fournies par les États-Unis sont expédiées à Israël sans aucune divulgation publique, en s'appuyant souvent sur des ventes d'armes préalablement approuvées, des stocks militaires américains et d'autres moyens qui ne nécessitent pas d'être connus du Congrès ou du public, a noté le Wall Street Journal. Une dynamique qui rend difficile l’évaluation de la portée et du type d’armes que les États-Unis fournissent à Israël.

Il y a une semaine environ, Benjamin Netanyahou a publié une vidéo dans laquelle il critiquait sévèrement l’administration Biden en affirmant qu’il y avait eu un ralentissement significatif des expéditions d’armes en provenance des États-Unis. Ces accusations ont provoqué la colère de Washington, qui a annulé dans la foulée un forum consacré à l'Iran auquel devaient prendre part des responsables israéliens. Niant catégoriquement les allégations du Premier ministre israélien, l'administration américaine a dénoncé "des calculs de politique interne".