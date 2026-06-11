Deux militaires israéliens blessés dans une explosion à Jénine

Selon l’armée israélienne, un engin explosif a été déclenché au cours de l’activité menée par les forces de sécurité dans le secteur. Les deux militaires ont été évacués vers un hôpital afin d’y recevoir des soins.

Leurs familles ont été informées, a précisé Tsahal dans un communiqué.

L’incident intervient alors que les forces israéliennes poursuivent leurs opérations antiterroristes dans le nord de la Samarie, notamment dans la région de Jénine, où plusieurs cellules armées ont été visées ces derniers mois.

Plus tôt en juin, lors d’une opération menée avec le Shin Bet, les forces israéliennes avaient arrêté deux terroristes soupçonnés d’avoir récemment contribué à des activités terroristes contre des soldats de Tsahal et des civils israéliens dans les secteurs de Jénine et d’Al-Yamun.

Selon les services de sécurité, l’un des suspects appartenait au réseau terroriste de Jénine démantelé dans le cadre de l’opération « Mur de fer » et était impliqué dans la collecte de fonds destinés à soutenir des activités terroristes.

Les suspects arrêtés avaient été transférés aux forces de sécurité pour interrogatoire.