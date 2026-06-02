"Un médecin exceptionnel" : l’hommage de ses anciens collègues au capitaine Ori Yosef Silvester, tué au Liban

L’émotion reste vive après la mort du capitaine Ori Yosef Silvester, médecin militaire de la brigade Givati, tué lundi dans le sud du Liban lors d’une attaque de drone du Hezbollah. Âgé de 30 ans et originaire de Tel-Aviv, il servait comme médecin du bataillon Shaked (424) lorsqu’il a été mortellement touché près du château de Beaufort. Sept autres soldats ont été blessés dans l’attaque, dont plusieurs grièvement.

Au lendemain de sa mort, le Dr Samir Kassem, directeur du service de médecine interne de l’hôpital Carmel à Haïfa, où Ori Silvester avait effectué une partie de sa spécialisation, lui a rendu un hommage appuyé sur les ondes de la radio Kan Reshet Bet.

"Il était un médecin exceptionnel. Tout ce qu’il entreprenait, il le faisait à la perfection", a déclaré le praticien. Il a rappelé qu’Ori Silvester avait rejoint le service à la fin de l’année 2022, aux côtés de sa compagne de l’époque, devenue par la suite son épouse, Shahar. "C’était un couple formidable", a-t-il confié.

Selon le Dr Kassem, le jeune médecin a marqué durablement tous ceux qui ont travaillé avec lui. Il a souligné ses qualités humaines, sa capacité à créer des liens avec ses collègues ainsi que son dévouement envers ses patients et leurs familles. "Il a laissé une empreinte. Nous nous souvenons de lui comme d’un excellent médecin, mais aussi comme d’un homme remarquable et d’un collègue apprécié de tous", a-t-il affirmé.

Le responsable hospitalier a également indiqué que Silvester avait obtenu les meilleures évaluations tout au long de son parcours médical. "Partout où il est passé, il a reçu la note maximale. C’était quelqu’un qui cherchait toujours à accomplir les choses de la meilleure manière possible, avec un profond sens de l’humain", a-t-il ajouté, qualifiant sa disparition de "très grande perte".

La mort du capitaine Silvester intervient dans un contexte de tensions persistantes à la frontière nord. La veille, Tsahal avait également annoncé la mort du sergent-chef Adam Tzarfati, 20 ans, combattant de l’unité Maglan, lui aussi tué lors d’une attaque de drone du Hezbollah dans le sud du Liban.