"Il nous a appelés comme pour nous dire adieu" : les parents d'Adam Tzarfati, tombé au Liban, témoignent de leur douleur

Les parents du sergent-chef Adam Tzarfati, tué dans la nuit de dimanche à lundi lors d’une opération dans le secteur du Beaufort, au sud du Liban, ont livré un témoignage bouleversant sur leur perte. Le militaire israélien a été tué par l’explosion d’un drone piégé alors qu’il participait à une activité opérationnelle dans la région.

Interrogée par les médias israéliens, sa mère, Maly Tsarfati, a raconté que son fils les avait appelés quelques heures avant sa mort. "Il nous a téléphoné hier soir, comme pour nous dire au revoir", a-t-elle confié. Selon elle, Adam avait cherché à les rassurer, affirmant que tout allait bien et leur disant combien il les aimait et s’ennuyait d’eux. "Nous lui avons répondu que nous l’aimions aussi et que nous l’attendions à la maison", a-t-elle ajouté.

Sa mère a également révélé qu’il redoutait son entrée au Liban. "Il savait qu’il y avait une possibilité de ne pas en revenir. J’espérais que cette peur le protégerait, mais cela n’a pas été le cas", a-t-elle déclaré avec émotion. Elle a souligné que son fils avait donné ce qu’il avait de plus précieux au service de son pays.

Selon ses parents, Adam Tsarfati avait tout fait pour intégrer une unité d’élite. Malgré un profil médical qui limitait certaines options, il avait multiplié les efforts pour rejoindre les commandos de Tsahal et avait finalement atteint son objectif. "C’était un garçon exceptionnel", a affirmé sa mère, le décrivant comme un jeune homme rayonnant, entouré d’amis et animé d’une joie de vivre communicative. "Son sourire arrivait toujours avant lui. Il aimait tellement la vie. Le monde a perdu quelqu’un de précieux."

Son père, Shay Tsarfati, a quant à lui évoqué un jeune homme épris de paix, qui rejetait les conflits et les énergies négatives. "C’est un choc, une douleur immense, une perte impossible à concevoir", a-t-il déclaré, résumant le sentiment d’une famille confrontée à un deuil brutal et dévastateur.