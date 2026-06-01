Le sergent-chef Adam Tzarfati, 20 ans, est tombé au combat au Sud-Liban

Le sergent-chef Adam Tzarfati, 20 ans, originaire de Rosh HaAyin et combattant au sein de l’unité d’élite Maglan de la brigade Commando, est tombé au combat au Sud-Liban, a annoncé Tsahal ce lundi matin.

Selon les premières informations communiquées par l’armée israélienne, le jeune soldat a été mortellement touché lors d’une attaque menée par le Hezbollah à l’aide d’un drone explosif.

L'attaque s’est produite peu après 1 heure du matin dans une zone où opéraient les forces de l’équipe de combat de la brigade Golani dans le sud du Liban. Le drone lancé par le Hezbollah a explosé à proximité des soldats engagés dans les opérations.

Outre la mort du sergent-chef Tzarfati, trois autres militaires ont été blessés lors de la même attaque. L’un d’eux a été grièvement blessé, tandis que les deux autres souffrent de blessures légères.

Les soldats blessés ont été évacués par hélicoptère vers un centre hospitalier en Israël afin d’y recevoir des soins. Leurs familles ont été informées de leur état.

L’armée israélienne a présenté ses condoléances à la famille du soldat tombé au combat et a assuré poursuivre l’enquête sur les circonstances précises de l’attaque.