Washington ouvre la voie à une extension des opérations israéliennes à Beyrouth

Les États-Unis semblent désormais soutenir une intensification des opérations israéliennes au Liban, après l’échec d’une nouvelle tentative de médiation menée par le secrétaire d’État américain Marco Rubio.

Selon un responsable américain, Rubio s’est entretenu avec le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou afin de promouvoir un plan de cessez-le-feu. Celui-ci prévoyait l’arrêt des attaques du Hezbollah contre Israël en échange d’un engagement israélien à ne pas étendre ses opérations à Beyrouth.

Mais la proposition a été rejetée par les responsables libanais. Selon la même source, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a exigé qu’Israël cesse le premier ses frappes, malgré le fait que le Hezbollah ait déclenché l’actuel cycle d’affrontements le 2 mars.

Washington estime que le Hezbollah agit sous l’influence directe de Téhéran et accuse l’Iran de chercher à prolonger le conflit afin de pouvoir revendiquer un succès politique et militaire dans la région.

Le responsable américain a souligné que l’administration américaine ne s’attendait pas à ce qu’Israël continue à subir des attaques contre ses civils sans réagir. Selon plusieurs sources, la Maison Blanche a ainsi donné son feu vert à une extension des opérations israéliennes contre les infrastructures du Hezbollah, y compris dans la région de Beyrouth.

Cette évolution intervient après plusieurs échanges entre l’ambassadeur israélien à Washington, Yechiel Leiter, et des responsables américains. Israël aurait fait valoir qu’il ne pouvait plus maintenir sa stratégie actuelle face à la poursuite des tirs du Hezbollah.

Un nouveau cycle de discussions diplomatiques est prévu mardi, mais son maintien paraît incertain alors qu’Israël se prépare à élargir son opération militaire au Liban dans les prochains jours.