Benjamin Netanyahou : "Nous sommes revenus au Beaufort plus forts que jamais"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué la prise de la forteresse de Beaufort par les forces de Tsahal dans le sud du Liban, présentant cette opération comme un tournant majeur dans la stratégie israélienne face au Hezbollah.

« Ce soir, nos combattants héroïques ont capturé la forteresse de Beaufort. Ils y ont hissé fièrement le drapeau de l’État d’Israël et celui de la brigade Golani », a déclaré le chef du gouvernement.

Rappelant que le site avait été le théâtre d’une bataille emblématique lors de la première guerre du Liban en 1982, Netanyahou a affirmé qu’Israël était revenu « uni, déterminé et plus fort que jamais ».

Le Premier ministre a également mis en avant les résultats des opérations menées contre le Hezbollah. 8.000 terroristes du Hezbollah ont été éliminés depuis le début de la guerre, dont 3.000 depuis le lancement de l’opération « Rugissement du Lion ». Il a ajouté que 700 terroristes avaient été éliminés au cours du seul dernier mois, un chiffre qu’il affirme supérieur au bilan de la deuxième guerre du Liban.

Benjamin Netanyahou a indiqué avoir ordonné à Tsahal d’élargir son offensive au Liban. Les forces israéliennes ont franchi le Litani, pris le contrôle de plusieurs secteurs stratégiques et occupé la forteresse du Beaufort. « La prise du Beaufort constitue une étape importante et un changement majeur dans la politique que nous menons », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également affirmé qu’Israël avait « brisé la barrière de la peur » et menait désormais des opérations sur plusieurs fronts, notamment en Syrie, à Gaza et au Liban, tout en établissant des zones de sécurité au-delà de ses frontières.

Reconnaissant que le processus prendra du temps, Benjamin Netanyahou a néanmoins assuré que son gouvernement poursuivrait sa mission jusqu’au rétablissement de la sécurité pour les habitants du nord d’Israël.