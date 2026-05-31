Vingt-six après, Tsahal reprend le contrôle du Beaufort

Vingt-six ans après le retrait israélien du sud du Liban en 2000, Tsahal a annoncé avoir pris le contrôle du fort stratégique du Beaufort dans le cadre d’une vaste opération militaire menée dans le sud du pays.

Selon l’armée israélienne, le Commandement Nord a lancé ces derniers jours une offensive dans le secteur de la crête du Beaufort et de la vallée du Wadi al-Saluki afin de détruire des infrastructures terroristes et d’éliminer des membres du Hezbollah. L’objectif affiché est de renforcer le contrôle opérationnel dans le sud du Liban et d’écarter toute menace directe contre les localités israéliennes de la Galilée et de Metoula.

L’opération mobilise d’importantes forces terrestres, notamment la brigade Golani, la 7e brigade blindée, la brigade Givati, l’artillerie ainsi que l’unité multidimensionnelle, sous le commandement de la 36e division et avec l’appui du renseignement militaire.

Tsahal affirme avoir franchi le fleuve Litani et étendu ses opérations contre le Hezbollah au nord de cette ligne stratégique. L’offensive, approuvée par le chef d’état-major, a été précédée d’une préparation opérationnelle de grande ampleur, comprenant des frappes aériennes massives, des tirs d’artillerie et l’intervention de chars.

L’armée indique que la prise du Beaufort vise à détruire des infrastructures militaires du Hezbollah établies sur cette position dominante avec le soutien de l’Iran. Selon Tsahal, ces installations auraient servi à planifier et mener de nombreuses attaques contre Israël.

Les forces israéliennes affirment également avoir neutralisé des infrastructures de lancement utilisées pour tirer des centaines de roquettes vers le territoire israélien et contre les troupes opérant au Liban.

Parallèlement, Tsahal poursuit ses opérations à proximité de Nabatiyé, présentée comme l’un des principaux bastions du Hezbollah dans le sud du Liban. L’armée assure être prête à élargir encore son offensive si la situation l’exige.

Cette opération s’inscrit dans la campagne militaire menée ces dernières semaines contre le Hezbollah dans le sud du Liban.