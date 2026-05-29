Netanyahou : "Nos forces ont franchi le Litani et frappent le Hezbollah sur l’ensemble du front"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé vendredi que les forces de Tsahal poursuivaient leur progression au Liban et infligeaient de lourdes pertes au Hezbollah, lors d’une visite auprès de la division 36 déployée sur le front nord.

Accompagné du ministre de la Défense Israël Katz et du vice-chef d’état-major, le général Tamir Yadai, le chef du gouvernement a reçu un briefing de la situation des commandants militaires sur les opérations en cours au Liban.

« Il y a ici des résultats très impressionnants », a déclaré Benjamin Netanyahou devant les soldats. « Nos forces ont franchi le Litani et avancé dans les zones contrôlées. Nous opérons également à Beyrouth, dans la vallée de la Bekaa et sur l’ensemble du front, où nous frappons le Hezbollah de plein fouet. »

Le Premier ministre a insisté sur le fait que ces déclarations reposaient, selon lui, sur les retours du terrain. « Les commandants de brigade et les soldats me disent qu’à chaque contact, à chaque affrontement, nous éliminons des terroristes du Hezbollah et les repoussons », a-t-il affirmé.

Benjamin Netanyahou a salué l’engagement des troupes engagées dans les combats et mis en avant « l’esprit de combat exceptionnel » des unités opérant au nord du pays.

Cette visite intervient alors que Tsahal a intensifié ces derniers jours ses opérations terrestres et aériennes contre le Hezbollah au Liban. L’armée israélienne affirme avoir infligé des dommages considérables à l’organisation terroriste, notamment à travers l’élimination de commandants et la destruction d’infrastructures militaires.

Alors que les discussions diplomatiques se poursuivent autour d’un possible accord régional impliquant l’Iran et le Liban, les autorités israéliennes réaffirment leur détermination à poursuivre les opérations contre le Hezbollah tant que la menace pesant sur le nord d’Israël ne sera pas écartée.

« Continuez avec succès, jusqu’au bout », a lancé Benjamin Netanyahou aux soldats déployés sur le front nord.