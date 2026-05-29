Liban : Tsahal recommande d’intensifier les frappes aériennes et les opérations terrestres

L’armée israélienne recommande aux autorités politiques d’accroître les frappes de l’aviation ainsi que les opérations terrestres au sud du Liban, dans le cadre d’une stratégie visant à accentuer la pression sur le Hezbollah.

Selon des informations révélées par Channel 12, Tsahal estime qu’il est nécessaire d’exploiter la fenêtre d’opportunité actuelle, alors que les responsables sécuritaires craignent que les États-Unis ne fassent prochainement pression sur Israël pour limiter ou interrompre ses opérations militaires au Liban.

L’armée préconise notamment une intensification des raids terrestres au-delà de la ligne de sécurité établie dans le sud du pays. Ces recommandations s’accompagnent toutefois d’une évaluation selon laquelle le Hezbollah pourrait répondre en augmentant ses tirs contre le nord d’Israël.

Ces dernières 48 heures, Tsahal a déjà commencé à accroître le rythme de ses opérations. Les responsables militaires estiment qu’un enlisement prolongé de la situation actuelle serait préjudiciable aux habitants du nord d’Israël, toujours confrontés à l’instabilité sécuritaire.

Jeudi, l’armée de l’air israélienne a frappé la banlieue sud de Beyrouth pour la première fois depuis 22 jours. Selon Tsahal, cette opération a permis d’éliminer un haut responsable du programme de missiles du Hezbollah. Au cours des deux dernières semaines, sept autres commandants de terrain de haut rang ont également été éliminés.

Les responsables militaires considèrent que ces cadres dirigeaient directement les opérations menées contre Israël ces derniers mois.

En arrière-plan, les discussions en cours entre Washington et Téhéran alimentent les interrogations à Jérusalem. Plusieurs responsables israéliens estiment qu’un éventuel accord entre les États-Unis et l’Iran pourrait se traduire par des pressions diplomatiques accrues sur Israël afin qu’il réduise ses opérations au Liban.

La principale question demeure désormais de savoir combien de temps Israël disposera pour poursuivre cette campagne militaire avant une éventuelle intervention diplomatique américaine.