Netanyahou : "Israël intensifie son opération militaire au Liban"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé mardi soir un élargissement des opérations militaires israéliennes au Liban, affirmant que Tsahal « approfondit » son action contre le Hezbollah dans le sud du pays.

Lors de l’ouverture du cabinet politico-sécuritaire, Netanyahou a déclaré que l’armée israélienne opérait « avec des forces importantes au sol » et prenait le contrôle de plusieurs secteurs afin de renforcer la zone de sécurité destinée à protéger les localités du nord d’Israël.

« Sous ma direction et celle du ministre de la Défense, avec le chef d’état-major, nous approfondissons notre opération au Liban », a affirmé le chef du gouvernement israélien.

Ces déclarations interviennent alors que des médias israéliens ont révélé ces dernières heures que Tsahal avait étendu ses opérations terrestres au-delà de la ligne de sécurité établie dans le sud du Liban, notamment dans des zones où le Hezbollah maintient des infrastructures militaires et des positions opérationnelles.

En parallèle, Netanyahou a insisté sur les efforts engagés pour répondre à la menace croissante des drones explosifs utilisés par le Hezbollah contre les forces israéliennes et les communautés du nord.

« Nous menons un immense effort national pour développer des solutions créatives et innovantes contre les drones explosifs », a-t-il déclaré.

Cette menace est devenue l’une des principales préoccupations sécuritaires israéliennes après plusieurs attaques meurtrières menées ces dernières semaines par le Hezbollah à l’aide de drones kamikazes difficiles à intercepter.

Le Premier ministre israélien a enfin rendu hommage aux soldats engagés sur le terrain : « Nous soutenons et saluons nos commandants et nos soldats héroïques. Ils sont au cœur des combats. Nous avons confiance en vous. »