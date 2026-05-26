Les drones du Hezbollah pourraient atteindre Jérusalem et Tel Aviv alerte Liberman

Le chef du parti Israël Beytenou, Avigdor Liberman, a averti lundi que la menace des drones explosifs du Hezbollah pourrait bientôt s’étendre bien au-delà du nord d’Israël.

Lors d’une réunion de son groupe parlementaire à la Knesset, l’ancien ministre de la Défense a affirmé que le gouvernement devait « reprendre ses esprits » et prendre de « vraies décisions » face à la situation au Liban.

« Ceux qui ne l’ont pas encore compris doivent comprendre que ce n’est qu’une question de temps avant que nous voyions ces drones explosifs à Tel Aviv et à Jérusalem », a déclaré Avigdor Liberman.

Il a accusé le gouvernement de mener une politique militaire confuse dans le nord, sans objectif clair. Selon lui, Israël ne peut pas continuer à « faire du surplace » tout en perdant des soldats face aux attaques du Hezbollah.

Ces déclarations interviennent alors que les inquiétudes augmentent en Israël après plusieurs attaques de drones explosifs contre des soldats de Tsahal dans le sud du Liban.