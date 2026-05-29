Israël se trouve aujourd’hui dans une position paradoxale : militairement, l’État hébreu estime disposer d’une fenêtre d’opportunité rare pour affaiblir durablement le Hezbollah ; diplomatiquement, cette fenêtre pourrait se refermer à tout moment sous l’effet d’un rapprochement entre les États-Unis et l’Iran.

Depuis plusieurs semaines, Tsahal intensifie ses frappes au Liban et mène des opérations terrestres au-delà de sa zone de sécurité. L’objectif est clair : repousser davantage le Hezbollah de la frontière, réduire ses capacités de commandement et neutraliser la menace croissante des drones explosifs qui frappent régulièrement le nord d’Israël.

Mais la logique israélienne ne se limite plus au seul front libanais. À Jérusalem, de nombreux responsables considèrent désormais que le Hezbollah constitue l’un des principaux leviers régionaux de Téhéran. Dès lors, toute négociation sur le nucléaire iranien ou sur le détroit d’Ormuz risque d’avoir des conséquences directes sur la liberté d’action militaire israélienne.

C’est précisément là que réside le dilemme. Plus les discussions avancent entre Washington et Téhéran, plus Israël redoute l’apparition d’une pression américaine visant à geler ou limiter ses opérations au Liban. Plusieurs frappes contre la banlieue sud de Beyrouth avaient déjà été retardées sous l’effet de discussions intenses avec l’administration américaine.

Pour le gouvernement israélien, accepter un arrêt prématuré des opérations reviendrait à laisser au Hezbollah une partie significative de son infrastructure militaire. À l’inverse, pousser trop loin l’escalade comporte un risque réel : celui d’une extension régionale du conflit et d’une détérioration des relations avec Washington au moment où les États-Unis cherchent à arracher un compromis avec l’Iran.

Israël tente donc d’accélérer la cadence militaire tout en restant sous le seuil d’une guerre totale. Cette stratégie traduit une conviction profondément ancrée dans les cercles sécuritaires : si un accord américano-iranien voit le jour, la marge de manœuvre israélienne au Liban pourrait rapidement se réduire. La bataille qui se joue aujourd’hui n’est donc pas seulement militaire ; elle est aussi diplomatique, Israël sachant que le temps ne joue pas nécessairement en sa faveur.