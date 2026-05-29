LIVE BLOG | Les États-Unis et l’Iran ont fait "beaucoup de progrès" vers un accord, selon JD Vance

« Honteux » : Itamar Ben Gvir dénonce l’ONU après l’inscription d’Israël sur une liste liée aux violences sexuelles

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a condamné le rapport du secrétaire général de l’ONU incluant Israël parmi les auteurs présumés de violences sexuelles liées aux conflits. « Le rapport honteux de l’ONU prouve une fois de plus que cette organisation a perdu toute boussole morale », a-t-il écrit sur X.

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« Alors que le Hamas, l’État islamique et les talibans commettent des crimes de guerre, des meurtres, des viols et des prises d’otages, l’ONU choisit de placer ces terroristes et ceux qui les combattent sur la même liste », a-t-il ajouté. L’ambassadeur israélien auprès de l’ONU, Danny Danon, a qualifié cette décision de « scandaleuse », affirmant qu’Israël n’avait reçu aucun cas précis auquel répondre avant la publication du rapport. À la suite de cette décision, Israël a annoncé la suspension de ses relations avec le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.