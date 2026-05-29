LIVE BLOG | Les États-Unis et l’Iran ont fait "beaucoup de progrès" vers un accord, selon JD Vance
Le vice-président américain affirme que les Iraniens négocient « de bonne foi » jusqu’à présent et assure qu’« il est très clair » qu’ils souhaitent parvenir à un accord.
« Honteux » : Itamar Ben Gvir dénonce l’ONU après l’inscription d’Israël sur une liste liée aux violences sexuelles
Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a condamné le rapport du secrétaire général de l’ONU incluant Israël parmi les auteurs présumés de violences sexuelles liées aux conflits. « Le rapport honteux de l’ONU prouve une fois de plus que cette organisation a perdu toute boussole morale », a-t-il écrit sur X.
https://x.com/i/web/status/2060267641407750374
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« Alors que le Hamas, l’État islamique et les talibans commettent des crimes de guerre, des meurtres, des viols et des prises d’otages, l’ONU choisit de placer ces terroristes et ceux qui les combattent sur la même liste », a-t-il ajouté. L’ambassadeur israélien auprès de l’ONU, Danny Danon, a qualifié cette décision de « scandaleuse », affirmant qu’Israël n’avait reçu aucun cas précis auquel répondre avant la publication du rapport. À la suite de cette décision, Israël a annoncé la suspension de ses relations avec le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.
Tsahal et le Shin Bet éliminent le numéro deux de la brigade de Gaza-ville du Hamas
Dans une opération ciblée menée dans le nord de la bande de Gaza, Tsahal et le Shin Bet ont éliminé avant-hier (mercredi) le terroriste Imad Hassan Hussein Aslim, adjoint au commandant de la brigade de Gaza-ville et chef du bataillon de Zeitoun au sein de la branche armée du Hamas. Selon l’armée israélienne, Aslim a commandé les infiltrations de terroristes de son bataillon sur le territoire israélien lors du massacre du 7 octobre. Au cours des dernières années, et plus particulièrement ces derniers mois, il a également planifié et coordonné des dizaines d’attaques contre les forces israéliennes opérant dans la bande de Gaza. Tsahal estime qu’il représentait une menace immédiate pour ses troupes. L’armée a précisé qu’un autre commandant du Hamas se trouvait également dans l’infrastructure visée au moment de la frappe. Les résultats de cette élimination sont toujours en cours d’évaluation. Les forces israéliennes du Commandement Sud demeurent déployées dans la zone conformément aux accords en vigueur et poursuivront leurs opérations afin d’éliminer toute menace immédiate.
Tsahal émet un avertissement urgent aux habitants d’Aïn Qana, au Liban
Le porte-parole arabophone de Tsahal, Avichay Adraee, a lancé un avertissement urgent aux habitants de la région d’Aïn Qana. Les « violations répétées du cessez-le-feu par le Hezbollah » contraignent l’armée israélienne à agir, a-t-il affirmé. Tsahal ajoute ne pas vouloir porter atteinte aux civils et appelle les habitants à s’éloigner immédiatement de la zone d’opérations. L’armée recommande de se déplacer à au moins 1.000 mètres du secteur visé et de rejoindre des zones ouvertes. « Toute personne se trouvant à proximité d’agents du Hezbollah, de ses infrastructures ou de ses armes met sa vie en danger », a averti Avichay Adraee.
Mondial 2026 : l’Iran n’a pas encore de visas pour aller jouer aux États-Unis, affirme son ambassadeur au Mexique
L’ambassadeur iranien au Mexique, Abolfazl Pasandideh, a déclaré jeudi que les joueurs de la sélection iranienne ne disposaient toujours pas des visas nécessaires pour participer aux rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aux États-Unis. « Nous ne savons pas s’ils vont nous accorder des visas ou non », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse. Selon lui, l’équipe iranienne pourrait aborder la compétition avec un handicap sportif en raison de la guerre. Plus tôt, le président de la Fédération iranienne de football avait indiqué espérer que les États-Unis accorderaient des visas « à entrées multiples » aux joueurs et au staff technique.
Tsahal intercepte un drone présumé du Hezbollah au-dessus du sud du Liban
Tsahal a annoncé avoir intercepté un drone du Hezbollah au-dessus d’une zone du sud du Liban où opèrent des forces israéliennes. La présence de cette « cible aérienne suspecte » ainsi que les tentatives d’interception ont déclenché les sirènes d’alerte dans les localités frontalières israéliennes de Misgav Am et Margaliot. Aucun blessé n’a été signalé.
Tsahal enquête après des tirs contre un avion civil pris par erreur pour un drone
Tsahal a annoncé l’ouverture d’une enquête après qu’une unité a ouvert le feu sur un avion civil au-dessus de la Judée-Samarie, le prenant par erreur pour un drone. L’incident s’est produit après des signalements faisant état de drones non identifiés au-dessus de la localité de Beit El. Dépêchés sur place, des soldats ont cru repérer un drone et ont tiré en sa direction. L’armée indique qu’il est apparu par la suite que la trajectoire des avions en approche de l’aéroport Ben Gourion avait été déplacée vers l’est, conduisant certains appareils à survoler la zone à basse altitude. Aucun blessé ni aucun dégât n’ont été signalés. Tsahal examine également la possibilité qu’un drone de la police ait survolé le secteur au même moment.
L’OTAN condamne Moscou après la chute d’un drone russe en Roumanie
L’OTAN et plusieurs responsables européens ont dénoncé une nouvelle escalade de la Russie après qu’un drone russe a frappé un immeuble résidentiel en Roumanie, pays membre de l’Alliance atlantique. Le ministère roumain des Affaires étrangères a qualifié l’incident de « grave et irresponsable escalade de la part de la Russie » et a demandé à l’Otan d’accélérer le transfert de capacités de défense antidrones vers le pays. Le ministre français chargé de l’Europe, Benjamin Haddad, a également condamné l’incident, rappelant la présence de troupes françaises en Roumanie dans le cadre des missions de réassurance de l’Alliance. « Nous condamnons l’imprudence de la Russie et l’Otan continuera à renforcer ses défenses contre toutes les menaces, y compris les drones », a déclaré un porte-parole de l’Alliance. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé que « la guerre d’agression de la Russie a franchi une nouvelle ligne », promettant de maintenir la pression sur Moscou. Par ailleurs, la marine ukrainienne a annoncé que des drones russes avaient frappé un navire cargo battant pavillon du Vanuatu qui faisait route vers la Turquie depuis la région d’Odessa. Deux membres d’équipage ont dû être évacués. Le navire transportait une cargaison au moment de l’attaque.
🚨 Les sirènes d’alerte retentissent dans le nord d'Israël
Washington dément les affirmations iraniennes sur la destruction d’un appareil américain près de Bouchehr
Un responsable américain a démenti les informations diffusées par la télévision d’État iranienne selon lesquelles un appareil américain aurait été abattu près de Bouchehr. S’exprimant sous couvert d’anonymat, il a assuré qu’« aucun aéronef américain n’a été abattu » dans la région. La télévision iranienne avait affirmé qu’un appareil américain avait été détruit dans le gouvernorat de Jam, citant le gouverneur local, Masoud Tangestani.
Israël estime que Mojtaba Khamenei n’a toujours pas donné son feu vert au projet d’accord entre Washington et Téhéran
Alors que les discussions entre les États-Unis et l’Iran se poursuivent autour d’un mémorandum d’entente de 60 jours, les responsables israéliens estiment que l’obstacle principal demeure l’absence de réponse de Mojtaba Khamenei. Selon plusieurs hauts responsables israéliens, le président américain Donald Trump n’a, à ce stade, « rien à approuver », faute d’accord définitif de la partie iranienne. Ils soulignent que le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf et le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi ont peut-être trouvé des terrains d’entente avec les négociateurs américains, mais qu’ils « ne sont pas habilités à signer ». « Nous n’avons aucune indication que Mojtaba a dit oui », affirment ces responsables, qui estiment que le scénario le plus probable reste un accord assorti de nouvelles conditions iraniennes ou d’un allongement des négociations. Dans les cercles diplomatiques et sécuritaires israéliens, certains considèrent que Téhéran pourrait chercher à gagner du temps en multipliant les demandes et les discussions techniques. Du côté iranien, l’agence Tasnim, proche du régime, affirme également que le document n’est pas finalisé. Citant une source proche de l’équipe de négociation, elle assure que « le document d’un éventuel accord de principe n’a pas été finalisé et n’a pas encore été approuvé ». L’agence ajoute que l’Iran n’a pas informé le médiateur pakistanais de l’achèvement du texte et qu’il ne le fera qu’une fois celui-ci définitivement validé. Elle dément enfin les informations de certains médias occidentaux selon lesquelles l’accord serait déjà bouclé.
Les États-Unis et l’Iran ont fait "beaucoup de progrès" vers un accord, selon JD Vance
Le vice-président américain JD Vance a affirmé que les négociations avec l’Iran progressaient favorablement et qu’« il est très clair » que Téhéran souhaite parvenir à un accord. « Nous avons fait beaucoup de progrès », a déclaré JD Vance. « Ils veulent ouvrir le détroit d’Ormuz, et nous voulons qu’ils ouvrent le détroit d’Ormuz. » Le vice-président américain a toutefois reconnu que plusieurs points sensibles restaient en discussion, notamment le stock iranien d’uranium hautement enrichi ainsi que la question de l’enrichissement nucléaire. « Nous poursuivons les échanges avec eux. Nous pensons qu’ils négocient, du moins jusqu’à présent, de bonne foi, et nous réalisons des progrès », a-t-il ajouté. JD Vance a enfin indiqué espérer que les discussions se poursuivront afin de permettre au président Donald Trump d’approuver l’accord, tout en soulignant que la décision finale n’avait pas encore été prise.