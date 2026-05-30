Nord d’Israël : une roquette du Hezbollah frappe Kiryat Shmona, les tirs se poursuivent depuis le Liban

Une roquette tirée depuis le Liban a frappé dans la nuit de vendredi à samedi la ville de Kiryat Shmona, dans le nord d’Israël, sans faire de victimes, a annoncé Tsahal. L’impact a toutefois provoqué d’importants dégâts matériels.

Selon l’armée israélienne, 15 roquettes ont été tirées au cours de la nuit en direction des localités du nord du pays. La plupart ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne, mais plusieurs alertes ont retenti dans la région en raison de la poursuite des tirs.

Face à cette situation, la municipalité de Kiryat Shmona a recommandé aux habitants de rester à proximité des abris et des espaces protégés, évoquant la possibilité de nouvelles attaques dans les heures à venir.

En réponse, Tsahal a annoncé avoir détruit le lance-roquettes utilisé par le Hezbollah pour mener les tirs contre le territoire israélien. L’armée poursuit ses opérations contre les infrastructures de l’organisation terroriste au Liban.

Ces nouveaux échanges de tirs interviennent alors que des responsables militaires israéliens et libanais se sont réunis vendredi au Pentagone, à Washington, dans le cadre de discussions visant à établir un mécanisme de coordination sécuritaire entre les deux pays sous médiation américaine.

Selon le média libanais Al-Mayadeen, proche du Hezbollah, la délégation libanaise aurait insisté sur la nécessité de consolider le cessez-le-feu, sans obtenir de réponse favorable. Toujours selon cette source, les représentants israéliens auraient refusé tout retrait des zones contrôlées dans le sud du Liban et maintenu leur exigence du désarmement du Hezbollah.