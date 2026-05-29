Israël et le Liban ouvrent des discussions à Washington sous médiation américaine

Des responsables militaires israéliens et libanais doivent se rencontrer ce vendredi au Pentagone dans le cadre d’un nouveau cycle de négociations destiné à réduire les tensions entre les deux pays et à consolider le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis la mi-avril.

Ces discussions interviennent dans un contexte particulièrement tendu. Ces derniers jours, les affrontements se sont intensifiés le long de la frontière israélo-libanaise, mettant à rude épreuve la trêve négociée avec l’appui des États-Unis. Parallèlement, Washington et Téhéran tentent également de prolonger leur propre cessez-le-feu afin de préserver les efforts diplomatiques en cours.

Avant plusieurs frappes aériennes menées dans le sud du Liban, Israël a émis de nombreux ordres d’évacuation visant les habitants de plusieurs localités. De son côté, le Hezbollah a multiplié les attaques de drones contre le nord d’Israël. L’une d’elles a coûté la vie à la soldate israélienne Rotem Yanai mercredi, après avoir touché une zone militaire du côté israélien de la frontière.

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, les États-Unis ont déjà accueilli trois séries de discussions entre représentants israéliens et libanais. La réunion de ce vendredi doit lancer officiellement le « volet sécuritaire » des négociations.

Selon le département d’État américain, cette phase sera consacrée au renforcement des mécanismes destinés à prévenir une reprise généralisée des hostilités et à stabiliser la situation sur le terrain.

D'autres cycles de discussions est déjà prévu mardi et mercredi prochains. Il portera sur le « volet politique » des négociations, avec pour objectif de parvenir à un apaisement durable entre les deux pays.

Même si les divergences demeurent profondes, l’ouverture simultanée de canaux militaires et politiques constitue une évolution notable dans les relations entre Israël et le Liban, deux États techniquement en guerre depuis plusieurs décennies.