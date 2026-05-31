Liban : les discussions avec Israël dans l’impasse

Les derniers pourparlers sécuritaires entre Israël et le Liban, organisés à Washington sous médiation américaine, se sont achevés sans avancée significative, selon plusieurs médias libanais et des sources israéliennes.

Le quotidien libanais Al-Modon affirme que les « demandes israéliennes étaient éloignées de celles du Liban » et comprenaient des « conditions très difficiles ». Selon le journal, la délégation israélienne a accusé l’armée libanaise de ne pas avoir totalement évacué le Hezbollah de la zone située au sud du fleuve Litani, en dépit des engagements pris dans le cadre du cessez-le-feu.

Israël aurait présenté aux négociateurs libanais des cartes montrant des sites de stockage d’armes, de missiles et des positions du Hezbollah au sud comme au nord du Litani. L’État hébreu aurait également demandé le démantèlement de ces infrastructures et proposé des mesures visant à empêcher la contrebande d’armes entre les deux rives du fleuve.

Selon le quotidien, Israël insiste également sur le maintien d’une zone tampon le long de la frontière et sur la mise en place de moyens de surveillance avancés, notamment des caméras équipées d’intelligence artificielle et des capteurs destinés à détecter les mouvements d’armes et des terroristes.

La question des drones explosifs du Hezbollah aurait également été au cœur des discussions, Israël proposant un mécanisme de contrôle des sites de production et de développement de ces engins.

Malgré les divergences persistantes, Beyrouth entend poursuivre les négociations. Selon Al-Modon, les autorités libanaises craignent qu’un retrait des discussions n’incite Washington à donner davantage de liberté d’action à Israël pour élargir ses opérations militaires au Liban.

Samedi, une source de la délégation israélienne a confié à i24NEWS qu’« aucune avancée » n’avait été enregistrée lors du dernier cycle de discussions. « Il semble que les Libanais ne comprennent pas la réalité ; ils ne sont pas en position d’améliorer leur situation à nos dépens », a déclaré cette source.

De nouvelles discussions politiques sont attendues les 2 et 3 juin.