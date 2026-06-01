Le Beaufort sous contrôle israélien : Tsahal affirme avoir porté un coup majeur au Hezbollah

L'armée israélienne a souligné l'importance stratégique de la prise du massif du Beaufort, dans le sud du Liban, présenté comme l'un des principaux bastions du groupe terroriste Hezbollah. Lors d'une déclaration à la frontière nord, le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Effie Defrin, a affirmé que les forces de la division 36 avaient achevé une vaste opération leur permettant d'établir un contrôle opérationnel sur le Beaufort et la vallée du Salouqi.

Selon Tsahal, cette position dominante constituait un centre névralgique du Hezbollah, utilisé pour observer les localités israéliennes de la "doigtée de Galilée" et de Metula ainsi que pour diriger des tirs contre le territoire israélien. L'armée affirme que plus de 400 projectiles ont été lancés depuis ce secteur depuis le début de l'opération "Rugissement du Lion". Le porte-parole a également indiqué que les infrastructures découvertes sur place faisaient partie d'un réseau de commandement et de contrôle développé avec le soutien de l'Iran, comprenant des installations en surface et souterraines.

Tout en mettant en avant ce succès militaire, Tsahal a rappelé le coût humain des combats. Deux soldats israéliens ont été tués lors des affrontements pour la conquête du secteur : le sergent-chef Adam Tzarfati, combattant de l'unité Maglan, et le sergent-chef Michael Tyukin, membre de la reconnaissance de la brigade Givati. Le porte-parole a adressé ses condoléances à leurs familles et assuré que l'armée continuerait à les accompagner.

Évoquant également la menace croissante des drones, Defrin a indiqué que le chef d'état-major, Eyal Zamir, suivait personnellement le dossier et que plusieurs programmes étaient en cours pour développer de nouveaux moyens de défense contre ce type d'attaque. Il a assuré que des progrès avaient déjà été réalisés.

Enfin, Tsahal a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses opérations à travers le Liban. "Nous frapperons partout où une menace pèsera sur les citoyens israéliens ou sur nos forces, de Dahieh à Tyr", a déclaré le porte-parole, promettant de continuer à affaiblir durablement le Hezbollah tout en renforçant la sécurité des habitants du nord d'Israël.