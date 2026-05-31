Le sergent-chef Michael Tyukin, 21 ans, tombe au combat dans le sud du Liban

Tsahal a annoncé la mort du sergent-chef Michael Tyukin, 21 ans, originaire d’Ashkelon et combattant au sein de l’unité de reconnaissance de la brigade Givati, lors d’une attaque menée par le Hezbollah dans le sud du Liban.

Selon l’armée israélienne, l’attaque s’est produite samedi soir vers 22h30. Un drone suicide piloté à distance par le Hezbollah a frappé une position où opéraient des soldats de l’unité de reconnaissance Givati.

Michael Tyukin a été mortellement touché lors de l’explosion.

Quatre autres militaires ont été légèrement blessés dans l’attaque. Ils ont été évacués vers un hôpital afin d’y recevoir des soins médicaux.

Michael Tyukin était fils unique. Il avait immigré en Israël depuis l’Ukraine avec sa mère en 2020.

Cette attaque intervient alors que Tsahal poursuit ses opérations dans le sud du Liban, notamment dans les secteurs du Beaufort et du Wadi al-Saluki, où l’armée affirme mener des actions contre les infrastructures et les terroristes du Hezbollah.