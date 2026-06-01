Le capitaine Ori Yosef Silvester, 30 ans, médecin militaire de Tsahal, tué au combat au Sud-Liban

Tsahal a annoncé lundi soir la mort d'un soldat tombé au combat dans le sud du Liban. Il s'agit du capitaine Ori Yosef Silvester, âgé de 30 ans et originaire de Tel-Aviv, qui servait comme médecin du bataillon Shaked de la brigade Givati. L'officier a été tué lors d'affrontements dans le sud du Liban, a indiqué l'armée israélienne.

Au cours du même incident, deux officiers de Tsahal et un soldat ont été grièvement blessés. Un autre combattant a été blessé de manière modérée. Par ailleurs, deux officiers supplémentaires et un soldat ont subi des blessures légères. Tous les blessés ont été évacués vers des hôpitaux pour recevoir des soins médicaux, et leurs familles ont été informées de leur état.

La mort du capitaine Silvester intervient alors que les combats se poursuivent entre les forces israéliennes et le groupe terroriste Hezbollah dans le sud du Liban, où Tsahal mène des opérations visant à neutraliser les infrastructures et les capacités militaires de l'organisation.